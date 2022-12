Victoria Patronelli, directora de la Escuela 8: “Todos los docentes hacen un trabajo más de lo que se puede ver”

A metros del Plaza Sol se encuentra el polo educativo de la Escuela Nº 8, institución que alberga a más de 120 alumnos. En el Periodístico de esta mañana conversamos con su directora, Victoria Patronelli.

“Ahora es el barrio de Plaza Sol, antes era el Barrio Hidráulica, la verdad que es un espacio recuperado hermoso, acude mucha gente y también de la ciudad, se ha embellecido de una manera importante con actividades para los chicos. Nosotros, en la plaza hacemos educación física por una cuestión de espacio, es un acuerdo institucional dentro de la salida educativa donde las familias están en conocimiento, además de las actividades recreativas, forma de alguna manera parte de la Escuela, al tenerla como parte de la escuela hay sentido de pertenencia….La escuela está muy bien en cuanto a lo edilicio, algunas cuestiones a mejorar como todo edificio pero funciona perfectamente, nos estamos desarrollando con normalidad, pedimos cuestiones cotidianas, más que nada mantenimiento. Con la gestión anterior del Consejo Escolar se cambió la cobertura, el techo, la instalación eléctrica nueva, este año nos pintaron la escuela, está muy linda, muy coqueta. Actualmente son 125 alumnos, a la mañana 4, 5 y 6 segundo ciclo y a la tarde 1, 2 y 3 del primer ciclo, aún hay vacantes para el próximo ciclo lectivo. En algunos grados pero en 1ro. sí. Tenemos tres aulas pequeñas, más de 27 alumnos no podemos tener por cuestión de espacio y cuidado de la infraestructura, por ahí los papás eligen escuelas más grandes y al quedar en lista de espera, luego vienen con nosotros…La pandemia fue todo un aprendizaje. Será cuestión del verano ver qué pasa con las escuelas y el uso del barbijo, nos replanteó en el trabajo docente en cuanto a la tecnología. Fue un trabajo a domicilio, por ende, no estuvimos encerradas, salimos a las casas a visitar, surgieron muchos problemas y desgracias, dejamos lo pedagógico de costado a veces para atender lo emocional, creo que eso nos unió aún más. Las familias sabían que podían contar con nosotros… Desde año tenemos conectividad, es muy importante para los alumnos y trabajos administrativos, no tener internet era llevar el trabajo a casa. En pandemia eran 24 x 24, dependíamos del horario de las familias, el horario para conectarse, con algunos se podía hacer vía zoom, otras videollamadas, era estar todo el día pendiente en la organización para estar en contacto con los alumnos…” Sobre las jornadas extendidas Lo de la jornada extendida a 25 horas semanales, dijo: “nos reunimos en septiembre con las familias, ahora con una encuesta, dentro de la institución nos organizamos para hacerlo, estamos de acuerdo, depende de cada institución si lo puede organizar, estamos con todo lo que es lo administrativo, llevar actas, es una resolución que si bien no es obligatorio, depende de la vulnerabilidad de los aprendizajes en ese establecimiento, también trabajamos mucho con el centro oeste, tendemos docentes que trabajan con otra institución, todo lo que se pueda generar para que sea una mejora en el aprendizaje de los niños nos parece una buena idea. El año que viene contaríamos con esa hora, de 7 a 12, incluye el almuerzo y desayuno y 12.15 hs. a 17 hs. con merienda, hoy son entre 76 y 78 chicos que acuden al comedor, está muy organizado. Lo institucional está trabajado con alumnos y familias, los papás están comprometidos, el estado estuvo presente en la pandemia con las familias, hoy contamos con ellos para lo que sea, nuestras reuniones son para las mejoras en la trayectoria de nuestros alumnos que son sus hijos. Todos los docentes hacen un trabajo más de lo que se puede ver, de lo que se pueden imaginar. Lo hacemos con amor y compromiso…»Remarcó.

ENTREVISTA A VICTORIA PATRONELLI

