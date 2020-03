Las personas que han cumplido la cuarentena no han tenido ningún síntoma

Como lo realizó la semana pasada, el intendente municipal Alberto Gelene y el secretario de salud Juan Tibiletti, realizaron un nuevo vídeo a través de la red social facebook …»Y recomendarles todas las acciones en conjunto con toda la comunidad para protegernos para poder decir que “las flores se protege”.. en primer lugar agradecer a toda la comunidad ante la responsabilidad en su amplia mayoría que está teniendo las familias de Las Flores, estar aislado, de salir solamente para cubrir las necesidades básicas de abastecimiento contemplando la cuarentena, realizar mandados de a uno, evitar las aglomeraciones, respectar normas de desinfección y hacerlas también respetar en los comercios.. y están abiertos hasta las 20 hs. y así dosificar el tránsito de la gente y no nos concentremos a la mañana si no repartir hasta las 20 hs.» Por otro lado agrego: «Quiero agradecer profundamente las muestras de expresión de solidaridad de voluntarios que llega a todo el equipo de trabajo …..Seguir acompañando con la distribución de alimentos y de medicamentos en lo posible que nosotros se lo queremos hacer llegar.»

Juan Tibiletti expresó: «Seguimos en una situación sin casos sospechosos ni confirmados, tenemos identificado a todos los personas que han viajado, tenemos el padrón de la gente que ha viajado al exterior y regresado en los últimos 14 días, para darle tranquilidad a la gente , no se preocupen tenemos identificado con teléfono y domicilio de esa personas donde le consultamos a diario si tienen síntomas como se sienten …Por otro lado manifestó que, es bueno saber que van pasando los días y cada vez menos personas que están en cuarentena, porque en los últimos dos días a llegado mucha gente de Brasil, pero hay otras que ha regresado hace dos semanas, y no han tenido ningún síntoma, eso es muy bueno, síntoma que se empieza a expresarse antes de los 8 o 9 días, tampoco están teniendo síntomas más allá que tengan que cumplir las dos semanas de cuarentena. Es fundamental mantener un ordenado flujo de gente para los requerimientos de necesidad y urgencia. si concentramos todo de mañana, estamos no respetando los aglomerados de gente y las facilidad de contagio del virus es más fácil. Muchas veces vemos por la tarde de que se está cumpliendo la cuarentena por la tarde, pero por la mañana vemos mucha gente moviéndose». «La cuarentena lleva 3 o 4 días y va a llevar hasta el primero de abril y esto requiere paciencia, si bien podemos decir que no tenemos casos de coronavirus ni sospechados, no podemos andar en la calle ni decir que estamos bien, cuando llegue queremos que llegue y que el contagio sea en forma más plana para no saturar los nosocomios locales. Paciencia fuerza y conózcanse mas entre la familia, es unos compromisos social único en los últimos tiempos.»

Para finalizar el intendente dijo, “para aquellas personas que estén solas y tienen alguna angustia, alguna situación en el hogar que haya que resolver, hemos habilitado también la asistencia psicología, 24 horas de asistencia psicológica a través de una aplicación que se podrá acceder con los teléfono de contacto con el municipio y que también se va a difundir con el área de comunicación del municipio.»