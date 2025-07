Lic. Juan Pablo Labolita: «Podemos comer bien en invierno sin engordar»

La intensa ola de frío nos lleva a alimentarnos con comida calentita que a veces son altas en calorías y nos lleva a tenerle miedo a la balanza. Por ese tema, el especialista en Nutrición habló sobre el tema en la 91.5 y nos dejó una serie de consejos valiosos para comer bien en invierno sin engordar. «Como sabemos lo más típico en invierno es la comida de olla que es a base de salsa de tomate. En este caso podemos hacer un buen guiso que lleva verduras y lentejas que son de por sí saludables. Tenemos que elegir un corte de carne que no tenga grasa», explicó Labolita. «Lo que va a ayudar es que el guiso no lleve aceite. Cortar la cebolla, salsa de verdeo, ají pero con la misma agua de cocción de esos vegetales», señaló luego. El nutricionista también habló de la importancia de seguir bebiendo agua aunque el cuerpo no lo pida y hasta la posibilidad de algún «permitido».

About The Author