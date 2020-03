Alejandra Quintieri: «Va a llegar un momento en que no sabremos quién tiene el virus»

Esta mañana dialogamos vía telefónica con la Dra. y concejal Alejandra Quintieri. Ella dio recomendaciones para prevenir el contagio de coronavirus.

“Ahora se ha conocido que hay algunos casos comunitarios. Es más importante que nunca que la población se quede en su casa, que no se mal interprete el aislamiento. Sólo se puede salir, en caso de necesidad, a la farmacia o un supermercado”, indicó la médica agregando a continuación “las medidas del gobierno fueron acertadas. Si no se cumple esto no habrá resultados, necesitamos que la población entera se quede en su casa”.

En cuanto a la realidad de la localidad, sostuvo “tenemos cero casos sospechosos y ninguno confirmado. Eso significa que es gracias a la solidaridad de muchas personas que se quedaron en su casa. Es importantísimo eso”.

Aparte, Alejandra declaró que va a llegar un momento en que no sabremos quién tiene el virus. Y que por eso es de suma importancia quedarnos dentro de casa y que sólo una persona sea la encargada de hacer las compras necesarias. Además indicó que, una vez dentro de la casa, se recomienda que la persona se saque el calzado en la entrada, se bañe y lave la ropa para no llevar el virus dentro del hogar.