Enzo Molina: «Muy orgulloso de este equipo»

Luego del empate 1-1 de visitante ante Nápoli Argentino de Ranelagh que determinó el final de la participación de Ferro en el Pre-Federal 2025, el mediocampista albiceleste habló con FM Alpha. «La verdad que estoy muy orgulloso de este equipo. Lamentablemente no nos alcanzó para pasar de ronda pero no tenemos reproches». Sobre el encuentro ante los azules, Molina dijo que «hicimos buenos partidos en Las Flores y en la cancha de ellos. La verdad que es un garrón quedar afuera sin haber perdido ninguno de los dos encuentros». Finalmente, el jugador señaló que «ahora a descansar y prepararnos para el Clausura que es el próximo objetivo. No queremos relajarnos».

