Alejandro Fargosi sobre el caso Etchevehere: Esto va a terminar mal

El Dr. Alejandro Fargosi, quien tiene une estrecha relación con nuestra ciudad, fue Consejero de la Magistratura de la Nación entre 2010 y 2014 , conversamos en el periodístico que conduce Ernesto “chino” Varela. En la misma, no podíamos dejar de tocar el tema de la remoción de jueces luego de haber apupado un importante lugar, el caso de la familia Etchevehere.

“El tema del traslado de jueces tiene como 20 años, lo han hecho tanto el macrismo como el kirchnerismo y tiene una razón lógica elemental, todo el proceso de elección de jueces es muy complejo y muy lento, casi 5 años, entonces cuando se produce una vacante y hay un juez que quiere cubrirla, dio concursos sobre ese tema, lo ganó y fue elegido por el senado, luego de que se cumplan todos estos requisitos, lo único que se hace es trasladarlo de un juzgado al otro, esto lo han hecho todos, en la época del kirchnerismo se hizo con aproximadamente 16 jueces, y en la época del macrismo con 18, esto está convalidado por la Corte hace 2 años. Sobre el otro tema que abarcó la entrevista y todo lo que se esta viviendo en Entre Ríos, dijo;

“A mí los Etchevehere no me importan nada, más allá de la simpatía que puedo llegar a tenér con ellos, es un accidente que se llamen Etchevehere, hay varias cuestiones, cuando alguien está en posesión de algo, por ejemplo, si uno tiene en posesión una casa en Las Flores, y se lo alquila a alguien, ese alguien por el motivo que fuere le empieza a romper o no le paga los alquileres, usted no puede entrar y sacarlo a patadas, pese a que es suya el 100%, porque para eso existe lo que se llama el monopolio de la fuerza estatal, el único que puede obligarlo a hacer algo contra su voluntad es el estado, y eso después de haberle permitido defenderse en un juicio, esa es la premisa número 1. Además de esta premisa supongamos que en lugar de ser suya la casa, era de su padre, y usted solo tiene el 12,5% de la casa, pero la casa no estaba a nombre de su padre, sino a una sociedad anónima creada por el, usted no puede tomar la sociedad anónima porque tiene el 12,5%, o peor aún cuando ni siquiera lo tiene porque resulta que lo vendió, aunque usted lo haya vendido engañado, las cosas no funcionan así, porque eso implica que mañana le va a pasar a cualquier otro, nuestra propiedad depende de lo que quiera un sujeto que hoy se pueda llamar Grabois o puede llamarse Perez, eso no funciona así desde hace fácil, facil 5000 años y no exagero, esto es del código de Hammurabi, es un código de la mesopotamia de Asia, lo que pasa es que para eso necesita gobernantes y jueces que lo apliquen, resulta que este juez que apareció por ahí, tiene exactamente la misma falta de seriedad que tuvo plenamente el Doctor Lorenzini, y eso me lleva a otro tema, ¿donde está la solución de todo este lio?, la solución está en el poder judicial.

Para escuchar la nota entera, dale play:

Comparte esto: Tweet