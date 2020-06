Alejandro Marchesan: Reflexiones de la pandemia en Argentina

¿Qué sucede cuando el estado de excepción se convierte en la norma? Si la gente fue la que contribuyó al éxito de la cuarentena y a la no propagación del COVID-19, ¿puede hacerse caso omiso a lo que ahora necesita? ¿El barbijo está limitándonos a expresarnos libremente? Estas y otras preguntas fueron desgranadas en “Citas de Radio” donde Alejandro Marchesan,

Máster Coach Ontológico Profesional, fundador y director de CEOP, entrenador de líderes y conferencista dio su mirada sobre el momento que estamos viviendo los argentinos.

“Estamos inmersos en la inquietud. Estamos frente a una situación compleja, algo que no tiene que ver con lo difícil, complicado o rebuscado. Nuestra situación es compleja ya que se distingue por múltiples variables (…) no existe lo binario. En Chile la población está sorprendida de cómo se desbordo la situación que hace poco pensaban que tenían bajo control. Hay un Uruguay que está enfrente y no hace cuarentena, un Brasil que está explotando y un Perú que no sabe qué hacer y así. Hay una situación muy compleja”, reflexionó el Coach quien asevero que el estado de excepción no puede ser permanente. “Cuando una situación es compleja no podemos basarnos en una sola voz. Acá parece que la única voz confiable es la de los virólogos”, agregó; manifestando también que la pandemia no se puede pensar sólo desde la salud, sino también desde lo económico, psicológico, social, emocional, entre otras “categorías”.

En cuanto a la libertad individual y colectiva, Alejandro indicó “hay un problema que es cuando te pido a vos lo que yo no hago”. Seguidamente explicó la frase al argumentar “cuando el gobierno pide que me quede en casa para cuidarme y restringe mi elección de ir a trabajar, por ejemplo; pero ellos hacen una reunión donde se presenta un plan de infraestructura con mucha gente a una distancia engañosa, cómo es. Cómo puede ser que una persona que necesita ir a trabajar y toma los recaudos que ellos mismos toman, no lo puedan hacer porque eso sea exponerse a la muerte”. El Coach habla de responsabilidad y consciencia. «Los que nos tendrían que mostrar una huella, nos muestran lo contrario», sentenció.

Para escuchar la nota completa ingresar en https://youtu.be/ENczbQrAxmU