Cargados de ilusiones: Fm Alpha hablo con el tesorero del CUF

Fm Alpha estuvo en la casa de Las Flores -Belgrano e H. Irigoyen- donde esperaban el camión municipal para el traslado de la mueblería que llevan los estudiantes a las distintas casas que tiene el CUF en la ciudad de las diagonales. Cargados de ilusiones, y con la particular atmósfera que da la pandemia, conversamos con Braian Etcheto, el encargado de llevar lo números del CUF, y nos contaba: “Es el año más difícil porque estuvimos haciendo malabares para que todos puedan tener lugar para estudiar. Estamos todos en la misma situación porque ha sido un año complicado y muchas familias han tenido muchos problemas para solventar los gastos de los estudiantes…” “Los únicos ingresos que tenemos son a través de las actividades propias del CUF como bono contribución, el cobro de cuotas o lo que se recaude por algún que otro evento, pero suspendimos por el término de 4 o 5 meses el cobro de cuotas debido a la pandemia…” sobre el subsidio municipal que le ingresa a través de la tasa universitaria comentó; “El cobro del subsidio del municipio es algo que no está muy claro. Ahora hemos recibido una ayuda del Juventud Deportiva. Las casas están viejas, deterioradas, siempre necesitamos algún plomero por algún caño que se rompe y que nos ayude…” sobre la ocupación en épocas de pandemia remarcó: “El porcentaje de ocupación durante 2020 fue muy baja, en cuanto a los servicios se divide entre todos los chicos. Hay problemas de cañerías, la casa de 12 está en muy malas condiciones con pérdida de agua de los techos y son gastos muy grandes que no podemos afrontar. La casa de 12 y 48 que es Patrimonio no tiene ninguna ayuda económica del municipio platense. Hemos armado algún proyecto para mejorar el torreón de esa casa y queremos que se evite algún problema grave. Puede llegar a pasar en un par de años algún riesgo de desprendimiento. Esto las autoridades ya lo saben..”

AUDIO ENTREVISTA COMPLETA

