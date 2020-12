Cielo Fernandez: «El TCA es un tema tabú, hablarlo y reconocerlo es muy sanador»

Cielo Fernández (26), en primera persona… acompañante terapéutica y futura docente de nivel inicial, realizó un video y lo compartió en redes sociales explicando su experiencia y cómo va logrando superar los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

“Es muy complejo y amplio, no sólo para la persona que lo padece sino para su entorno, su familia. Es un tema casi tabú, que no se nombra actualmente, porque queremos creer como si no existe, son trastornos mentales que se producen a cualquier edad. Una persona puede tener peso corporal normal y presentar un trastorno alimentaria. Es multifactorial, yo hace 10 años que estoy en tratamiento. Me dio muchas herramientas a nivel emocional. Porque muchas veces duele hablar. Yo padecí bulimia. De alguna manera, agradezco haber pasado lo que pasé porque logré superarlo y me dio herramientas para la vida. Generalmente son más las mujeres que lo padecen y en la adolescencia, pero hay personas de mayor edad que también pueden llegar a sufrirlo. A veces la vía de escape es la comida, puede llegar también a esconder alguna otra problemática. A los 6, 7 años del tratamiento empecé a hablar de lo que me estaba pasando. En Argentina somos el segundo país con más casos. Nunca sufrí bullyng pero conocí personas que tuvieron que soportar burlas de todo tipo. La extrema delgadez, puesta siempre como canon de belleza, hoy ya no es símbolo de lo ideal. La pandemia conspiró contra las herramientas que son necesarias para superar esta problemática como, reunirse con afectos o caminar, despejarse. Pasé por muchas etapas, tenía mucha preocupación por mi peso, por las calorías que pudieran llegar a tener cada alimento, por los espejos, me miraba y el espejo me decía una cosa, y mañana volvía a mirarme y era normal. A los 16 recibí mi diagnóstico. En ese momento no había psiquiatras, por eso tuve que comenzar a viajar a Buenos Aires y continuarlo luego en La Plata. Fue un desgaste en todo sentido. Mental y económico, siempre tuve a mis padres acompañándome en los viajes. Todo el dolor en el tratamiento lo transformé en algo bueno. Hablarlo y reconocerlo es muy sanador, no tiene que ser tabú.

AUDIO DE LA ENTREVISTA CON CIELO FERNANDEZ

