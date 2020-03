Coronavirus: Las Flores en Emergencia Sanitaria Preventiva

Según adelantó este mediodía la Oficina de Prensa Municipal se está confeccionando el decreto municipal -que lleva la firma del intendente Alberto Gelené- que establece la Emergencia Sanitaria Preventiva a nivel local, con una validez de 15 días. Dicho decreto informa que «se llevarán adelante acciones de prevención y cuidado ante el virus. Por tal motivo, se suspenderán toda actividad de eventos públicos y privados de asistencia masiva de personas. Los bares y pubs podrás abrir respetando las ubicaciones de personas sentadas a una distancia prudente, sin poder realizar espectáculos musicales (los bailes del fin de semana ya fueron suspendidos según confirmaron los propios organizadores). También se creará una comisión de emergencia para el monitoreo del avance del virus en nuestro partido. Cabe aclarar que Las Flores NO cuenta con casos positivos». Las misas, bautismos y demás celebraciones en nuestra iglesia continuarán normalmente, según informó Secretaría Parroquial. Igualmente habrá algunas medidas preventivas (no será necesario el saludo de la paz, tampoco se colocará agua bendita en las pilas bautismales de mármol). En cuanto al dictado de clases, aún no hay novedades acerca de su suspensión. Ampliaremos.