Cura Párroco Martín Ripa: -«La pandemia ha dejado en evidencia muchas cosas injustas.»

En el día de hoy, se realizó una conferencia de prensa en el veredón de nuestra Iglesia, la cual fue transmitida en vivo vía Facebook por la página oficial de Fm Alpha. Hablaron el Padre José Luis Rodríguez y el nuevo Padre Mario Blanes, también habló el Cura Párroco de nuestra ciudad Martin Ripa, quien comenzó la conferencia hablando sobre diferentes temas:

-“Este día queríamos presentarleS al padre Mario Blanes quien nos acompaña hace unos días y estará con nosotros un tiempo.”-

-“Hay un solo cura párroco, que es Martin Ripa, los demás sacerdotes son ayudantes, entonces trabajamos como equipo, hay mucho para trabajar en las capillas, en los barrios, en el colegio y en la ciudad.”-

-“Las capillas son como el templo son un signo visible de la realidad espiritual, que es cada familia, por eso la pandemia nos lo ha mostrado soberanamente, por eso estamos en los barrios con las celebraciones litúrgicas, con los bautismos, comuniones, teneos mucha gente al margen de las celebraciones, que a veces estas se realizan para grupos, para que se den una idea, en una población grande como esta soplo toman la comunión 150 niños, lo cual a mí como sacerdote me moviliza para salir a llamar a todas las personas que quieran dar catequesis debajo de un árbol, para que así todos los niños y adultos se sientan que es una iglesia que convoca a todos y de la cual todos formamos parte, vamos a hacer algo para que los niños puedan recibir los sacramentos.”-

El padre Mario nos cuenta con que expectativa llega a nuestra ciudad:

-“La expectativa es muy linda, noto que es una gente muy de pueblo, y sana comparando con las grandes ciudades, la caridad es muy interesante, también quiero agradecer al pueblo de Las Flores por la acogida, tal vez la gente que viene de afuera percibe cosas que acá son cotidianas.”-

-“La idea es estar con los barrios, la pandemia ha dejado en evidencia a muchas cosas injustas, y ayudar a los barrios desde la fe, sin dejar de lado a Dios pero afrontar las realidades de cada familia, con comida, prestar un oído, etc.”-

-“El objetivo es colaborar en la pastoral de Las Flores junto a los Padres Martín y José Luis.”-

-“Con respecto a las comuniones es algo que estamos compartiendo con los catequistas y los padres para poder hacerlas de a grupos de a 10 o más llegado a navidad, fundamentalmente queremos que los papas sepan que estamos tratando este tema, siempre nos preguntan cuando las vamos a hacer, nos gustaría saber la opinión de los padres, los que quieran hacer la comunión, podrán hacerla.”-

-“Sobre las comuniones y bautismos: hay muchos niños y jóvenes que no están recibiendo la comunión y confirmación, los valores religiosos que se transmiten en la formación de catequesis, ésos chicos cuanto antes deben tomar la comunión, Jesucristo y la orden inicial forman parte de la vida esencial del ser humano.”-

Luego el Cura Párroco continuó:-

-“El Padre José ya tomo la propuesta de la misa al aire libre de navidad, es muy tradicional la misa en el templo como todos los años, así que vamos a hacerla como mejor se pueda.”-

-“Lo bautismos los estamos realizando en turnos fijos, entendemos a los padres y la inquietud de que porque no pueden ir tíos, abuelos o porque no más gente, y es porque es el protocolo que nos dieron y para cuidar a la comunidad, hay que respetarlo. Solo se permiten 3 niños para bautizar junto con sus padrinos y sus padres.”-

-“Las misas se han abierto un poco más, los sábados y domingos hay más gente, el templo parroquial tiene las medidas necesarias para toda esa gente.”-

-“Los vecinos quieren que vuelvan las capillas, por algunas razones les cuesta acercarse al templo parroquial, entonces plantean la inquietud de que quieren tener misas.”-

-“Desde la pre pandemia ya empezamos a entregar la hostia en la mano y no en la boca, también contamos con alcohol para rociar en las personas, no se dan besos en la misa y no está el agua bendita al entrar al templo.”-

-”Seguimos recolectando dinero, ropa, y alimentos no perecederos que es lo que más necesitamos, lo pueden traer a la secretaria parroquial o a Caritas.”-

-“Hay que agradecer a los padres del colegio San Miguel, a quienes les pedimos todos los meses un aporte solidario para con el Colegio, y están ayudando. Quiero que quede bien en claro que cada ayuda vale, el aporte va para pagar los sueldos de los docentes, una parte las paga el estado, pero los demás los paga el colegio.”-

-“Con ayuda del municipio también se están arreglando las capillas se está arreglando la capillas.”-

Para escuchar la conferencia completa, dale play:

Comparte esto: Tweet