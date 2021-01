Deportes: Laureano Rosas se quedó con la 64ta. edición de la «Doble Difunta Correa» en San Juan

Se disputó la 5º fecha de la Temporada de Ruta 2020-2021, la primera del nuevo año que tuvo la realización de una de las más clásicas competencias de la República Argentina como la 64º Edición de la Doble Difunta Correa, la cual tuvo un ganador como el ciclista de Transportes «Puertas de Cuyo», el florense Laureano Rosas. La carrera, que tuvo un pelotón de 158 ciclistas elite y sub 23, se puso en marcha frente al Parque Latinoamericano de Albardon y, que apenas se puso en marcha, el «Escamoso» Pedro González se escapó y estuvo una hora y media en esa condición en solitario, pudo ganar las dos primeras pasadas especiales. Luego fue neutralizado y pasó Ricardo Escuela a la cabeza quien ganó la pasada especial más jugosa de la mañana en la Cuesta de Las Vacas. Llegaron al Paraje Vallecito y luego retornaron para pasar por el departamento Caucete, San Martín, Angaco y Albardon, para luego finalizar en el Autódromo San Juan Villicum. Cuando ingresaron al circuito albardonero, hubo diez pedalistas que tomaron la punta de la carrera, que no la soltaron en los casi 6 giros al trazado y, cuando restaba menos de una vuelta, Rubén Ramos se fugó, pero no le duró mucho y antes de la última recta, Escuela lo sobrepasó y cuando el barrealino se prestaba a ganar su tercera Difunta Correa, Laureano Rosas levantó el sprint final y lo pasó a metros de la linea de meta. Rosas ganó con un tiempo de 04h.03m.45s, para recorrer los 183,600 kilómetros con un promedio de 45,249 kilómetros por hora. Esta fue la primera victoria de Rosas en la Temporada y se anota en la historia grande de los ganadores de la Clásica Doble Difunta Correa. La única ocasión en que los «Transportistas» ganaron la Difunta Correa, fue en diciembre del 2006, con el catamarqueño Darío Díaz. La próxima competencia, será el sábado que viene con otra competencia clásica como la Doble Media Agua. (Fuente: Huarpe)

