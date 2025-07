El Olímpico Juani Cáceres rumbo a los Juegos Mundiales en China

El atleta de elite Juani Cáceres participará en Chengdu China el próximo mes de agosto. El evento de relieve mundial, juntará a los mejores palistas y será el gran desafío para el olímpico en la modalidad Short Race que son 3.7 kilómetros con dos acarreos. En la mañana de “El Periodistico” hablamos con él.

“Partiremos el 19 de julio a España donde haremos la preparación para los Juegos Mundiales, iba a hacer el descenso del Río Sella pero surgió una nueva plaza que cae a mi nombre y participaré en Chengdu China a diputarse entre el 7 hasta 17 agosto 2025, es algo muy relevante en mi carrera, porque los juegos mundiales son cada cuatro años, es un evento multideportivo donde estan en una Villa olímpica y se concentran con deportistas del todo el mundo, la dinámica es similar, pero la diferencia es que son distancias no olímpicas y en maratón me toca a mi representar a la Argentina…Hay modalidades de Short Race que son 3.7 kilómetros con dos acarreos, y en Long Race son 20 kms con 5 acarreos…Sólo va una plaza, así voy a estar en K1, la pista está preparada para esta modalidad que es maratón, un lago porque tiene que tener los puertos para acarreos, el día 6 de agosto probaré la pista y bote, tendré que adaptarme con el tema horario (12 horas)… Igual algo voy a adelantar en España, estaré dos semanas y luego viajaré a China para acomodarme con el horario. Ojalá me pueda adaptar de la mejor manera…No conozco el lugar así que será todo nuevo, un desafío lindo porque estaré compartiendo con los 20 mejores palistas del mundo en maratón…No sé si es agua salada o dulce, si es salada será más rápido, liviano en cuanto a los tiempos sino lo contrario…” Decía.

Con respecto al cambió de las competencias explosivas a las maratones donde ha logrado los mejores resultados, dijo: “Si bien fue una distancia que siempre me gustó, me llevó todo el año pasado la adaptación, que igual fisiológicamente lleva años, ahora me siento muy bien luego del selectivo nacional…al principio dije que este sería un año muy tranquilo para desarrollarme en otras cosas. Luego se dieron todas esas nuevas competencias y fue un año excelente…La planificación se está haciendo más que bien, con buena adaptación a la distancia, lo que fueron mis años de velocidad fueron muy lindos y no me arrepiento para nada porque tuve logros como medallas en los Juegos Panamericanos, Odesur y la posibilidad de ser olímpico. Hoy disfruto la preparación más tranquila y relajada sin tanta presión, si bien entreno igual que siempre con triple sesión por día, lo hago a mi manera y según mis sensaciones. Casi que soy mi propio entrenador…” Comentaba.

Sobre Canotaje Las Flores del cual ocupa nuevamente la presidencia, dijo:

“A nivel local sigo como presidente de Canotaje Las Flores luego de la última Asamblea, si bien es un cargo simbólico porque todos tiramos de la misma soga para que la institución vaya adelante, venimos en ascenso con nuevos socios y nuevos miembros a la comisión, hay nuevas caras y nuevas ideas, está bueno ir renovándose. A veces para cambiar las cosas hay que involucrarse y no criticar desde afuera…El sábado hay una pollada junto a la jornada de limpieza que organiza el Club de Pesca. Acompañaremos ese evento y haremos la pollada para solventar los gastos más allá de la colaboración del municipio…En la institución hay muchos gastos, un viaje por mes a diferentes competencias en el plano de la Federación Bonaerense. Y para eso hay que alquilar una combi, el carro, etc. Y la idea siempre es ir con una delegación grande con representantes en prácticamente todas las categorías…” Remarcaba el olímpico.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JUANI CÁCERES

