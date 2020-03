Dúplex con radio Antena y Diego Petrele

Nota especial la de esta mañana. Ernesto Varela se comunicó con Diego Petrele, comunicador que vive en Santiago del Estero. En un ida y vuelta y en dúplex con Radio Antena, ambos contaron cómo se encuentran viviendo la pandemia en las ciudades donde cada uno reside.

“La situación está bastante controlada. Ha habido algunos casos y hay otros en estudio”, manifestó Diego para luego reflexionar “la venimos sacando barata. Escuchando médicos de otros países, hemos frenado bastante la curva”.

En cuanto a cómo llevan la cuarentena, declaró “aquí los primeros días fueron muy difíciles porque la gente no entendía el “quédate en casa”. En los últimos días la gente ha tomado más consciencia. Hay un grupo reducido de gente que cree que no pasa nada andar en la calle. Ayer fui al supermercado y había gente tomando mates en la plaza. Y eso enoja a quienes se quedan en casa, principalmente porque no estamos acostumbrados a estar encerrados y menos los argentinos que somos tan amigueros, que salimos a tomar mates a lugares abiertos; en Las Flores van a la Laguna y acá salen a las plazas”.

Finalmente sostuvo que “es un gran desafío el que tendrá el presidente para recuperar la economía, que ya venía golpeada” y que, una vez culminado el aislamiento, se tendrán que seguir tomando medidas para que la gente no se junte masivamente de inmediato.