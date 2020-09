El Laboratorio Dorronsoro adquirió tecnología para análisis rápido de COVID-19.

Conversamos en “El Periodístico” con el joven profesional de la salud y titular del laboratorio Federico Dorronsoro, ante una importante adquisición que permite que los resultados de los hisopados, se obtengan en minutos. -“Hemos conseguido una nueva tecnología de desarrollo mundial, es un hisopado en el que se detecta una proteína y acelera el proceso del análisis a media hora, en lo personal estoy orgulloso, al día de la fecha ya detectamos 2 casos positivos, por lo cual podemos hacer una contribución muy grande con este tipo de tecnología, nos da unas herramientas completas para poder darle al paciente a sus necesidades una respuesta rápida.”-

-“El ámbito público tiene sus herramientas, pero se está saturando, ya que los resultados están demorando, esto creo que viene a sumar; van a empezar a implementarlo en todas las ciudades porque agarran la nuestra de diagnostico. Además, una vez que se toma la muestra, se coloca en un buffer que inhabilita el virus, así es mucho más seguro para el operario y para la persona que transporta, y además se contamina menos. Cuando uno da positivo, yo tengo la necesidad y la obligación de informarle a un sistema de salud del Gobierno de la Nación, cuando lo hice y como dio, junto con la documentación del paciente.”-

-“Yo estoy para sumar, acá no se trata de un negocio ni de competencia, en lo personal sí es un orgullo y tengo mucha vocación en lo que hago, le dedico muchas horas e inversión.”-

-“Hay dos cuestiones claves, primero tiene que haber una llamada telefónica donde yo puedo asesorar que es lo más conveniente para el paciente, no se hace por hacer.”-

-“Hoy estuve trabajando a la 6 de la mañana con pacientes, y a las 7 se desinfecta el laboratorio y yo también, luego también lo hacemos a la 13 ya que son los momentos en los que hay menos flujo de personas.”-

-“El costo del test es de $3000, por el momento no lo reconoce ninguna obra social, vamos mucho más rápido con la tecnología que con las adaptaciones de la obra social, no podemos estar esperando a la obra social, la herramienta esta y hay que usarla.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

https://fmalpha.com.ar/web/wp-content/uploads/2020/09/Federico-dorronsoro.mp3