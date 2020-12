En qué consiste el plan de erradicación de los manicomios. «No se trata de liberar camas sino de construir oportunidades de vida»

La Provincia anunció la implementación del programa que busca convertir los neuropsiquiatricos bonaereses en espacios abiertos a la comunidad. Además, se pondrá fin a las estadías crónicas y se trabajará en la reinserción de los internados. En declaraciones a LaNoticia1.com, la Subsecretaria de Salud Mental calificó la situación de “crítica, carente de toda política pública y de total abandono”. Los cuatro hospitales bonaerenses (Dr. José A. Estéves; Dr. Alejandro Korn; Dr. Domingo Cabred y Dr. Domingo J. Taraborelli) pasarán a ser lugares abiertos en donde se llevarán adelante emprendimientos productivos, culturales, deportivos, recreativos y sociales para la comunidad en conjunto con los usuarios del hospital. Las cifras oficiales hablan de 1800 personas internadas en neuropsiquiátricos para diciembre de 2019. En diálogo con LaNoticia1.com, Julieta Calmels, Subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, explicó: “La mitad están internadas hace más de 10 años, algunos 20, 30, 40 años. Son personas que están viviendo en los hospitales, ya no por motivos de salud mental, porque no hay ningún criterio que justifique una internación de 10 años”. Calmels definió la situación de los manicomios como “crítica y carente de toda política pública, de total abandono”, y afirmó que cuando asumieron en diciembre de 2019 “había una situación de carencia absoluta de información. No se sabía cuántas personas estaban internadas, cuántos eran los trabajadores, desregulados los procesos de pago de alquileres de centros de día, superpoblación de guardias con colchones en el piso, paredes electrificadas”. La Ley Argentina de Salud Mental recepta un conjunto de tratados internacionales basados en la evidencia de años de trabajo que llegaron a la conclusión de que “el modelo de los manicomios no redundó en un beneficio de salud para las personas, sino al contrario, en una pérdida de derecho, desvinculación con las comunidades, pérdida de autonomía, inserción laboral, pérdida afectiva”, explicó la especialista. “Todos los hospitales provinciales están atravesados por denuncias propias de lo que se fue observando como vulneración de derechos”, aseveró la funcionaria en referencia a distintos informes presentados por la Comisión Provincial de la Memoria. Pero ¿Qué sucederá con los actuales internos crónicos? Calmels aclara que se trata de planes pensados de 3 con posibilidad de prorrogar a dos con debida justificación. “No va a haber ningún proceso abrupto ni muchísimo menos expulsivo de las personas. Generamos una herramienta de relevamiento y monitoreo periodicto obligatoria con la dirección de hospitales y nos permite tener un número cierto de las personas internadas y en qué situación están”, detalló. A través del programa PREA (Programa de Externación Sustentable) y el subsidio SUPEVA los equipos trabajan en producir externaciones cuidadas, “que implica la posibilidad de encontrar una vivienda donde puedas pasar a vivir, siendo acompañadas por equipos de salud interdisciplinarios, con continuidad de sus tratamientos y acompañadas en su inserción social”. (fuente: La Noticia 1)

