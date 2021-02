Escándalo por vacunatorio VIP: «Me desilusiona y me da mucha tristeza»

Lo afirmó este lunes a la 91.5 la Dra. Alejandra Quintieri, ex secretaria de salud del municipio y actual concejal por el Bloque Juntos Por el Cambio. «Independientemente de los factores políticos que puedan influir también está la parte individual de aquel que no le importa pisarle la cabeza a otro con tal de salvarse. Siempre se ha dicho que vamos a salir fortalecidos cuando termine la pandemia, con una enseñanza. Y no, seguimos iguales y hasta peores. Estas irregularidades hacen que la gente crea cada vez menos», afirmó Quintieri. En entrevista concedida para la mañana de la radio, la concejal subrayó que «a nivel local, desde nuestro Bloque hicimos un pedido de la lista de vacunados porque hay muchos chicos jóvenes que están en el operativo de la Escuela 21 y están vacunados. Y se nos dice «están expuestos». Pero están tan expuestos como los cajeros de un supermercado o el que nos despachó nafta. Con esto digo que hay mucha gente que estuvo desde un principio en la trinchera». La concejal confirmó que el jueves fueron convocados al HCD los responsables de la campaña de vacunación a nivel local para conocer detalles de dicha campaña en las próximas semanas».

Entrevista Alejandra Quintieri (parte uno):

Entrevista Alejandra Quintieri (parte dos):

