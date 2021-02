Francisco Izquierdo: «Queremos haya acuerdos locales para que el salario no se vea tan diezmado»

El actual secretario general del gremio en nuestra ciudad estuvo este lunes en “El Periodístico”. Al hacer un balance en cuanto al cargo que ocupa, Izquierdo recordó que “ hace 9 años que ocupo la SG, 2012 me hice cargo interinamente y luego se hizo efectivo, con logros e ingratitudes pero conforme con la militancia sindical. Existen vertientes con pensamientos distintos que es muy normal. Lo nuestro es muy pluralista que no significa que se busque la división. No hay disputas de poder sino de formas. Hay posiciones diversas, pero hay que entender que todas son respetables. remarcaba.

Por la pandemia deberíamos convocar a asamblea para elegir la Junta Electoral para fines de febrero y luego los comicios para elegir las nuevas autoridades, para que en septiembre se hagan cargo, son 60 los compañeros que estarían en condiciones de votar. Con respecto al concepto como «trabajador esencial» para el empleado lucifuercista, dijo; «Se ha venido reclamando para que seamos trabajadores esenciales, somos los que estamos a cargo para que todos los sectores tengamos energía, caso TRANSBA, deben estar considerados de ese modo. Si el suministro no funcionara correctamente sería un caos. El servicio es de excelencia, de alta calidad. Hace la dignificación y el reconocimiento del trabajador…» sobre un tema delicado como la terminación del Barrio que da identidad al sindicato, dijo: «Lo del barrio viene de arrastre. Hace 15 años que venimos con ese tema. Sé que se rescindió el contrato con la firma Chicco Hnos. y que a futuro se harían cargo de la continuación de la obras cuando se salde la deuda que se tiene con la empresa. Nosotros no nos quisimos hacer cargo de la deuda porque luego los problemas recaen sobre la institución gremial. El municipio, con los fondos que le estarían enviando del Instituto de la Vivienda se harían cargo de la obra. Hay que agradecer a todo el arco político porque hace al bien común si llegado el caso se concreta, en una comunicad que esta tan habida de vivienda, actualmente no hay nada de donde ajustarnos porque son todas conjeturas…» Ante la llegada del gelenismo, le consultamos sobre su relación ante anuncios de obras importantes y el impulso que le estaría dando: «Nosotros tenemos que ejercer presión ante el municipio, son 18 las viviendas que tenemos solicitadas por parte de los compañeros, sensata, para que el municipio pueda dar los pasos necesarios de manera tal que se pueda comenzar con las obras. Nos gustaría que se haga con personal de Las Flores porque esto generaría una importante mano de obra, pero nunca una más obras de este tipo si esta vinculado con la política partidaria de por medio…» para finalizar, «La relación con el Consejo de Administración la relación es normal, tenemos nuestras diferencias, pero en líneas generales en buena, hay cosas que corregir como los compañeros que están en la guardia. Consideramos que no pueden salir a trabajar solos. Sabemos que es difícil tomar nuevos empleados por la situación. El tema paritarias hay diferencias de criterios. Consideramos que las paritarias del 2020 fueron más que miserables porque fueron de un 20% con un costo de vida altísimo del casi 50 %. Estamos trabajando para que si no haya paritarias, haya acuerdos locales para que el salario no se vea tan diezmado porque año tras año se pierde poder adquisitivo. Hay que garantizar la estabilidad laboral. Rechazar los despidos sin causa y conservar las conquistas gremiales.

ENTREVISTA COMPLETA

Comparte esto: Tweet