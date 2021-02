Fútbol oficial: Se autorizó la vuelta a los entrenamientos y el torneo comenzaría en Abril

Después de casi un año, los futbolistas de todas las categorías fichados en los clubes afiliados a la Liga de Fútbol, tienen la posibilidad de volver a entrenar con sus compañeros. A mediados de Marzo se abrirá el Libro de Pases y el campeonato arrancará en la primera semana de abril.

Por Flavio Iacomini

Ahora si a prepararse con todo para salir a la cancha. Si el tiempo de Pandemia lo permite, en treinta días en la sede de la Liga de Fútbol de Las Flores se abrirá el libro de pases para que veinte días más tarde arranquen los campeonatos oficiales que no pudieron jugarse durante todo el 2020.

Esto fue confirmado a este medio por Hugo Nuñez, Vicepresidente de la entidad madre del futbol local. “Siempre y cuando los casos de Coronavirus no aumenten y la situación sea la adecuada para que los campeonatos puedan empezar” fue lo certificado por el directivo que también anunció que el municipio local ya avaló la vuelta a los entrenamientos de todas las divisionales.

Es válido de destacar que el año pasado antes de las medidas de confinamiento inicial por la Pandemia del Covid 19 del 20 de Marzo, se había anunciado la incorporación de la categoría Sub 11 como divisional menor y el Futbol Femenino de Primera División, que por primera vez en su novel historia se transformaba en una actividad de carácter oficial nucleada dentro de las filas del Consejo Federal de AFA.

Por esta razón, la vuelta a los entrenamientos está autorizada para las dos categorías antes mencionadas como así también para las divisionales Sub 13, Sub 15, Sub 17, Reserva y Primera División.

“La idea es poder jugar desde Abril un torneo corto de uno o dos meses en dos zonas de cuatro equipos y luego semifinal y final. Después el receso de invierno y si desde Agosto comenzar un torneo más importante hasta fin de año” fue lo declarado también por Hugo Nuñez, quien manifestó sentirse esperanzado por la ansiada vuelta a la actividad.

En varias ciudades de la región el futbol ha vuelto y en Las Flores estaba en lista de espera. Esa luz de esperanza que se avizoraba se ha transformado en realidad. Y como ha siempre ha sido en la vida: la pelota volverá a rodar.

