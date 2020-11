Hugo Vázquez: «Trabajamos para solucionar las problemáticas que el ciudadano nos traiga planteado»

Esta mañana conversamos con Hugo Vázquez, Director de Tránsito municipal, con quien hablamos sobre el operativo del día de ayer, donde se secuestraron varias motos que no cumplían con los requisitos necesarios para circular en la vía pública.

-“Venimos trabajando de manera conjunta con la policía y el sistema de monitoreo, para solucionar las problemáticas que el ciudadano nos traigan planteado.”-

-“Los controles estaban diagramados desde febrero pero por esta situación tuvimos que ubicar el personal a los controles de prevención en los accesos, ahora tenemos la posibilidad de disponerlo en la zona urbana y céntrica, para trabajar en la concientización de la utilización del casco y en la prevención de los usuarios que utilizan caños de escape no homologados.”-

Documentación necesaria para salir a la calle: -“Uno cuando va a comprar un moto-vehículo sabe que el uso del casco es primordial acompañado de la documentación, hoy por hoy vemos en el transcurso de este mes varios incidentes en moto y la mayoría no usa casco, es la herramienta principal para la protección de la persona, también se le pide el seguro, la cédula del automotor y el tratar de tener la moto en condiciones, pero hacemos más hincapié en la concientización del casco y desestimar el uso del caño de escape no homologado, y también decirles a los padres de estas personas que si tienen motos de este tipo, recomendarles a los hijos que no salgan en esas condiciones a la calle ya que pueden perjudicar a los demás y a ellos mismos.”-

Sobre la maquina compactadora: -“Ya desde el año pasado cuando empezamos la gestión, se trabajó en la compactación de moto-vehículos, y también en vehículos secuestrados por la policía, esto tiene un fin, todo el dinero será destinado al Taller Alma, son motos de más de 10 años de antigüedad que se van a estar compactando.”-

