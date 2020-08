Hynova 40, el primer barco de producción alimentado con hidrógeno

El Hynova 40 es el primer barco de producción alimentado con hidrógeno que se lanza al mercado. Incorpora el motor REXH2, una solución modular desarrollada en torno a la pila de combustible de última generación de Toyota, que permite la movilidad en el mar o agua dulce sin emisiones de CO2, partículas finas o ruido.

Pero antes de hablar del REXH2 es necesario hablar del Energy Observer donde el sistema de hidrógeno fue probado durante más de 7.000 millas náuticas. Este es un barco afortunado, ha tenido una doble vida exitosa. Es un catamarán diseñado por Nigel Irens en 1983 que con el nombre de Enza New Zeland y al mando de Sir Peter Blake and Robin Knox-Johnston lograron el record de la vuelta al mundo en el Jules Verne Trophy in 1994. En 2013, lo compra Victorien Erussard que en 2016 se asocia con el explorador Jérôme Delafosse y reunieron un equipo de profesionales para crear el primer barco autosuficiente capaz de extraer energía de la naturaleza. Fue creado como un laboratorio de transición ecológica en el que se experimentan prueba y optimizan diferentes formas de generar energía por medio del hidrógeno, energía solar, eólica e hidráuilica con el fin de hacer de las energías limpias una realidad práctica y accesible para todos.

Con estas premisas Energy Observer Developments (EODev) presenta n el próximo Festival Náutico de Cannes, del 8 al 13 de septiembre de 2020 su REXH2 (Range Extender Hydrogen), probado en condiciones reales a bordo del Energy Observer durante más de 7.000 millas náuticas, y que pasará a equipar un prototipo de HYNOVA Yachts, un barco open de 40 pies de eslora.

El HYNOVA 40 es un barco de 12 metros diseñado por Chloé Zaied, fundador y director general de HYNOVA Yachts, que puede ser utilizado como barco de día o como auxiliar de un superyate. Con una capacidad de 12 pasajeros, es la primera embarcación de recreo equipada con el REXH2, una tecnología híbrida de emisión cero, silenciosa, de hidrógeno eléctrico, y destinada a la producción en serie.

