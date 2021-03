Javier Cabrera, secretario de la Seccional Local: “Hoy UATRE tiene una fuerte representación gremial en Las Flores”

Cabrera dialogó este miércoles con “El Periodístico” habló sobre la actualidad del gremio en nuestra ciudad. Contó que “tenemos una linda noticia que es que pudimos conseguir la donación de dos bicicletas para hijos de trabajadores rurales. “Una será para una pequeña que es alumna de la Escuela Nro. 42 de “La Espadaña” y la restante para un alumno de la Escuela Técnica. Esto se pudo lograr gracias a la gestión que hicimos con la Dra. Bibiana Ruibal, Coordinadora del Programa de Ayuda a la Comunidad Escolar Rural de OSPRERA. Es algo muy lindo, a veces también ayudamos con el roperito…esta vez pudimos conseguir bicis que van a ir a dos chicos, uno de la Técnica y una nena que vive a dos kilómetros de la escuela 42 de la Espadaña. Evelyn iba a caballo a la escuela, pudimos hacer la gestión para que pueda tener su bici…” por otro lado y sobre la actitud gremial, expresó: “Empezamos a trabajar post pandemia, buscando trabajo no registrado, con varios allanamientos y viendo la situación de los trabajadores. A través del ministerio y de Renatre se está haciendo un trabajo grande, también trabajamos para que las condiciones dignas de esos trabajadores, por el beneficio de nuestra familia rural…” sobre algunos diachos de representantes de la institución, expresó: “No hay interna gremial, sí en obras sociales con dirigentes que hacen cosas no debidas, hay que destituir a compañeros que buscan la obra social en beneficio propio. Apoyamos a aquellos que hacen bien las cosas y alejar a aquellos que le hacen mal a la obra social. La verdad, que el trabajo de Momo Venegas hizo crecer la cantidad de afiliados, todo va en el trabajo de las bases. UATRE se va haciendo fuerte, se está instalando con distintas acciones… ahora asesoramos y atendemos a compañeros en Alvear, Saladillo y Tapalqué que hoy no tienen representación gremial. Es decir, manejamos los tres partidos…”

ENTREVISTA COMPLETA A JAVIER CABRERA

Comparte esto: Tweet