Jonatan Barrios será parte del Ballet Oficial de Cosquín

Jonatan Barrios pasó por el escenario del Pre Cosquín representando a «El Malacara», quedando seleccionado para formar parte del Ballet Oficial del 60° Festival Nacional de Folclore.

«La verdad es que no me entra en el pecho tanta alegría por este pequeño mimo a el esfuerzo de todo el año. Gracias y más gracias a la gente que me quiere, me acompaña y me brinda sus buenos deseos. Una vez mas representando a mi querida ciudad de Las Flores y una vez mas representando a mi querido y amado Malacara», manifestó el bailarín y profesor, demostrando su alegría ante tal noticia.