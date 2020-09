Se viene la jornada solidaria que se realizará el domingo 4 de octubre, con $90.000 en premio en órdenes de compra, repartidos en 12 ganadores, una reunión para jugar y pasar la pandemia de una forma distinta, divertida y colaborando, por eso, esta mañana en el periodístico, estuvimos hablando con Malena Traut, la presidenta del Club Atlético El Taladro quien nos contó un poco mas de esta jornada:

-“Estamos en esta movida del taladro junto con El Hospital, es un bingo, la idea es que la gente pueda participar desde su casa, el proyecto va por muy buen camino, son dos instituciones que tienen mucho apoyo, todos saben que El Hospital necesita ayuda.”-

-“La comisión del Hospital de Las Flores tiene muchas personas que colaboran pero con esta situación no pueden, ya que son mayores.”-

-“En muchos lados de la provincia se está realizando esta misma jornada. Hacemos esto ya que todos los proyectos que teníamos para hacer no pudimos, nadie sabe que va a pasar.”-

-“Nosotros tenemos los cartones físicos para la gente de Las Flores, y para la gente que no es de acá o que no quiere los físicos, tenemos los virtuales. “-

-“Uno va a estar en su casa escuchando desde el Facebook de Las Flores TV, tenemos un software que ya nos dice de quien es el cartón ganador, los que participan no necesitan avisar si ganaron. “-

-“Para participar hay que llamar al 2244401250 o a cualquier numero de la comisión del taladro y del hospital, tiene un costo por cartón de $500.-“

Sobre la situación de los clubes dijo que: -“Por ahora está todo sin actividad, tuvimos un poco abierta pelota paleta cuando se pudo, pero no se ha podido realizar nada. ”-

-“El aporte de los socios es muy poco, si bien siempre nos apoyan, es un ingreso que no significa que nos podamos mantener permanentemente, buscamos alternativas, vendemos queso y dulce por ejemplo. Esta muy difícil para los clubes.

-“Yo creo que si este bingo funciona se puede ver la posibilidad de hacerlo otra vez, es una linda oportunidad.”-

