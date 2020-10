Juan Tibiletti: -«Tenemos la posibilidad de atender a personas graves.»

-«El médico Juan Tibiletti, Secretario de Salud charló esta mañana con Ernesto «Chino» Varela, en la entrevista telefónica dio detalles de la situación epidemiologica de nuestra ciudad y de los temas que se abordaran en el día de hoy en la reunión del Comité de Crisis y Emergencia.»-

-«Hoy terapia intensiva esta en baja ocupación, en el día de hoy había 1 o a lo sumo 2, eso es muy bueno, porque tenemos el respaldo de que puedan llegar pacientes de otras ciudades.»-

-«Las camas de terapia intensiva por Covid requieren como mínimo 20 días de internación, pero cuando tenés una disponibilidad de camas significa que tenés la posibilidad de atender personas graves.»-

-«Estamos viendo que teníamos una buena evolución de pacientes de clínica, pero esta semana empezamos a tener mayor internación, todavía la actividad del virus en la sociedad es bastante elevada.»-

-«Podemos perder la habilidad y los reflejos de no conducir, no hemos tenido grandes accidentes de tránsito cuando estamos en una cuarentena estricta, pero obvio que las salidas, las aperturas se hacen cada vez mayor, el tránsito de la ruta es cada vez mayor, al principio en el tránsito de la ruta había solo una luz, pero ahora la circulación de camiones es casi normal, digo casi porque la gente todavía no tiene la libertad de ir a cualquier lado, pero de a poquito vamos a empezar a tener, cuando uno de repente después de tantos meses sale a andar en auto y a la vida social más intensa, se pueden ver accidentes por la falta de práctica y de reflejos, hay que salir con precaución.»-

Puntos que se hablaran en la reunión de la Comisión de Crisis en el día de hoy: -“La evaluación es un tema importante, sabíamos que iba a ser mayor la cantidad de contagios después del día de la madre, y sabemos que van a seguir apareciendo a lo largo de los días, pero que no sea una situación donde generaría descontrol de infectados en la sociedad porque tendríamos que retroceder, hoy la evaluación es de mayor cantidad de contagios, pero no sé si por una situación de desborde de casos, entonces planteado esto en la mesa del Comité de Crisis y de Emergencia, lo que veníamos pensando siempre en esta onda aperturista, esta onda en la que uno va abriendo a medida que la situación sanitaria va permitiendo y en forma progresiva, plantear todo lo posible, como siempre decimos estamos con 100 casos de base, tenemos una estabilidad en la que 100 casos activos es mucho, entonces teniendo tantos casos y querer abrir los lugares es difícil, hay que pensar en el riesgo que tiene y también en la situación social y económica de muchas personas, pero me parece que lo más importante, en lo que más hay que enfocarnos como sociedad y como Comité de Crisis es en la importancia de las actividades que puedan ser al aire libre, donde el riesgo de contagio ese baja en un 60% o 70%, así que tenemos que ver como poder empezar a hacer todas las cosas que se pueden llegar a hacer al aire libre para disminuir el porcentaje de contagios, y aquellas que sean en lugares cerrados, no haya tanto riesgo de contagio.»-

-«Hay una realidad y es que estamos en una estación de año en la que la temperatura es más alta, podemos empezar a salir y hacer actividad al aire libre, pero la realidad es que el virus está más activo ahora que al principio, entonces si uno se va a juntar con alguien o hacer una actividad con alguien, hay que buscar estar al aire libre, donde haya más circulación delo aire, aparte estamos en un momento donde cualquiera puede tener el virus. Si uno de junta en lugares cerrados, mal ventilados, sin uso de barbijo, el riesgo es casi un 100%.»-

Para escuchar la nota entera, dale play:

Comparte esto: Tweet