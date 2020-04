«La abogacía es vital para estos tiempos de COVID-19»

El viernes 12 de abril de 2019, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul inició los diez años que lo separan del centenario. Aquel contexto distaba mucho de avizorar el panorama actual: una pandemia mundial que obligó a los Estados, a las instituciones y a las comunidades de todo el planeta a redefinir las estrategias de comunicación, trabajo y gestión, en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio.

El Colegio de Abogados Departamental se adelantó a las medidas oficiales tomadas por el Ejecutivo Nacional: la última jura de matriculados y matriculadas fue el 17 de marzo pasado, en un marco excepcional, donde sólo concurrieron los profesionales a los cuales se le tomó jura, con las medidas y recaudos exigidos y recomendados para esos días.

Sin embargo, el aislamiento sanitario y la suspensión de la agenda presencial no supusieron el desmantelamiento de las iniciativas de la entidad. Desde sus equipos técnicos y personal administrativo, se instrumentaron las estrategias que garantizaron, de manera ininterrumpida, la llegada a cada profesional del territorio departamental, en todos los servicios, de todas las capacitaciones virtuales que se están ofreciendo durante estos días de cuarentena obligatoria como así también la respuesta permanente a todos los requerimientos que se realizan.

La salida estratégica no hizo más que ratificar el acierto de la virtualización del C.A.A.: más de 200 matriculados y matriculadas estuvieron conectados, diariamente, en las propuestas académicas vía streaming: «Estos son tiempos en que tenemos que poner en valor la virtualización del Colegio de Abogados Departamental, no tan sólo por encontrarnos aggionardos a la tecnología que existe y avanza sino también porque en los tiempos que se vive se hace un buen uso de ella. Aún en estas condiciones excepcionales, podemos garantizar muchas y diversas actividades a raíz de la excelente comunicación que hemos desarrollado -desde nuestra página web y desde nuestras redes sociales- con cada uno de las matriculadas y matriculados», sostuvo el Dr. Gastón Argeri, presidente de la institución.

El correr de los días y el avance de las medidas de restricción y de distanciamiento social multiplicaron otras posibilidades de acercamiento, no sólo a partir de la oferta virtual, sino también a través del envío regular del Boletín Informativo – virtual – y la actualización permanente de las redes sociales de la institución.

Hacer un balance del trabajo institucional, de cara al 91° aniversario trasciende, entonces, el contexto inédito que se abrió desde el 20 de marzo. Implica también recapitular y poner en valor las más de 50 actividades académicas gratuitas que tuvieron lugar en 2019, presenciales y a través de streaming, desde la comodidad de la casa, el despacho o el estudio. No obstante, lo que hasta hace poco tiempo era una herramienta digital más, hoy se ha transformado en el modo por excelencia de sostener y afianzar el vínculo de la institución con cada uno de sus integrantes, en los 11 partidos que integran el Colegio Departamental, «Estamos distanciados físicamente, pero más conectados que nunca» remarcó la máxima autoridad del colegio.

«Desde la responsabilidad que ostento como presidente de la institución, me gustaría aprovechar de forma expresa, directa y muy sincera nuestro agradecimiento personal y apoyo incondicional a todos nuestros profesionales del ámbito sanitario de los 11 partidos del Departamento Judicial, que tan inmensa labor están llevando a cabo en estos momentos difíciles de crisis sanitaria provocada por el COVID-19» agregó Argeri.

En esa misma línea reconoció la enormidad de la tarea que están abordando y el sacrificio personal que supone para todos ellos: «Que tienen que trabajar diariamente con personas afectadas por el coronavirus, o sospechosas de estarlo, anteponiendo su vocación de servicio a los pacientes sobre su propia seguridad y su salud. La solidaridad y generosidad en estos momentos, más que nunca es motivo de orgullo».

Asimismo indicaron que desde los diferentes Colegios Profesionales han promovido desde sus posibilidades y sus áreas: «Distintas iniciativas para coadyuvar a la finalización, en el menor tiempo posible, de esta crisis, no siendo la excepción la abogacía, encontrándonos plenamente comprometidos en acompañar a cada abogada y abogado matriculado que lo necesite, desde el Colegio que nos nuclea».

«No puedo dejar de destacar y mencionar a todas las abogadas y abogados matriculados en el C.A.A., por enseñarnos que en momentos de crisis es cuando se demuestra el verdadero compromiso con la sociedad; por sobre todas las cosas, lo vemos desde el inicio de este aislamiento social preventivo y obligatorio, no dejando desprotegidas a las víctimas de violencia de género, a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos la obligación de estar especialmente unidos. No hay día en que no pensemos qué debemos hacer cuando todo termine o, al menos, cuando este gran impacto a las personas y a la economía pueda estar bajo un cierto control», destacó el Presidente del C.A.A. enfatizando que «es necesario que el servicio de justicia comience a funcionar en su totalidad, saliendo del sistema de turnos, garantizándose el derecho a la salud de quienes son parte del poder judicial, y utilizándose la tecnología para el trabajo de todos los magistrados, funcionarios y empleados judiciales».

Fuente: Diario El Tiempo