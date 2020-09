La firma Paniagua continúa con la distribución de bebidas

Así lo ratifica uno de sus titulares, Martin Paniagua, que en “el periodístico” dialogó con Ernesto Varela.

“Nosotros queríamos aclarar que la firma va a seguir trabajando por muchos años más, lo que decidimos nosotros fue desprendernos de la licencia de Quilmes, dentro de este negocio y traspaso, decidimos defender a los trabajadores, era una buena oportunidad para ellos, y nosotros, para conveniencia de la empresa que venía, le alquilamos las oficinas en las que estábamos. Al personal se le respetó toda la antigüedad, se mejoraron las condiciones. Por otro lado agregaba que, “La firma es más conocida como Miguel Paniagua, vamos a seguir operando en la zona. Al desprendernos de la licencia de Quilmes vamos a tener que cambiar la fachada, los colores para diferenciarnos de esta empresa que viene.

Sobre la actividad y como afectó la pandemia. “Al sector de consumo masivo no le afectó tanto como a otros, pero al de bebidas un poco si, como no se siguen haciendo reuniones sociales, no compran tantas bebidas. Veníamos trabajando a un 30% de la capacidad normal, nos afectó como a todos los sectores. Nosotros estamos lejos de los consumos per cápita de cerveza, antes de la pandemia estaba muy en auge la cerveza artesanal.

Ante la fabricación de cervezas artesanales locales y la posible distribución, manifestó; “Es algo que lo hemos venido analizando, hay un tema con el volumen de la elaboración, no es tan fácil seguir un ritmo, y nosotros estamos más en lo que es el embotellamiento, habría que llevar un poco lo artesanal a lo industrial, así puede generar más puestos de trabajo y llegar a mas lados.

