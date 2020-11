El informe señala que las industrias trabajaron en octubre con una capacidad instalada de 64,9%, unos 2,4 puntos arriba de septiembre.

La producción de las pymes industriales cayó un 3,8% en octubre, con respecto a igual mes del año pasado, de acuerdo con un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la Encuesta Mensual Industrial de CAME, entre 300 industrias pymes de todo el país, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 74,7 puntos en el mes de octubre. “Tuvo incidencia en ese resultado la falta de insumos en casi todos los sectores, que frenó la elaboración en muchas fábricas. A eso se sumó que las exportaciones no repuntan y el consumo interno todavía se mueve con mucha prudencia, impidiendo ampliar el mercado”, indicó la entidad.

El informe señala que las industrias trabajaron en octubre con una capacidad instalada de 64,9%, unos 2,4 puntos arriba de septiembre y levemente por encima de octubre de 2019 (64,3%).

El mes pasado hubo tres sectores con subas anuales en sus niveles de fabricación: productos de caucho y plásticos (4,4%), que llevan cuatro meses consecutivos en alza de esa actividad, químicos (2,9%) y electrónico, mecánico e informática (2,7%).

