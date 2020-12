Lic. D. Cúccaro sobre el aborto que trata hoy diputados: “Abortar es directamente matar”

Es un tema difícil en cualquier momento porque involucra la vida de dos personas, la de una madre gestadora y la de un bebé por nacer que no puede defenderse.

Noto que se relega la responsabilidad de las personas, hagamos el aborto para salvar la vida de la madre gestante. Está bien pero, por qué salvarla cuando el bebé no está en riesgo. Por qué matarlo, por qué no darlo en adopción?

La relación entre la madre y el bebé se transforma, al momento del parto, de tal manera que es difícil darlo en adopción.

El tema del aborto es traumático en cualquier momento. Lo peligroso del proyecto hace que las personas involucradas tengan que actuar aún en contra de sus intereses personales o creencias.

Ahora se acepta la objeción de conciencia. La base del tema es matar a un ser humano. Abortar significa matar. Toda vida tiene derecho, eso es indudablemente. Ya tenemos una ley sobre el aborto añeja desde 1921 que contempla ciertas circunstancias como por ejemplo una violación o la malformación del bebe, el riesgo de vida de la madre, la violación.

Esta ley busca que la gente siga siendo irresponsable en sus actos. Aquella relación sexual consentida. Hay que instruir a las niñas que una relación contempla la posibilidad de tener un embarazo.

Matar no es la solución. EL 90% de los profesionales de la salud florense son objetores de conciencia. El personal médico fue formado para salvar vidas, no matarlas. Matar no entra en la cabeza de los facultativos. Lo dice el juramento hipocrático. Entendamos que cada acto nuestro tiene su consecuencia. No tiene sentido justificar la muerte de los inocentes.

El Agua es Vida y su cotización en los mercados internacionales

El hecho que el agua cotice en Wall Street es una señal de alarma porque se pone el precio a algo que no se fabrica. Lo que adquirimos son los componentes para tratarla, la mano de obra cuando compramos un bidón de agua. En el mundo necesitamos el aire, el agua, la alimentación y la vestimenta, sin alimentos podemos vivir tal vez 30 días, pero sin agua no llegamos a una semana, y sin aire solo un par de minutos…los acuíferos están desapareciendo por eso ya cotiza, por ejemplo el estado de California antes tenía el agua a 5 metros, ahora está a más de 200 mts… En nuestro país tenemos la bendición que tenemos muchos acuíferos pero debemos estar atentos porque lo que empieza en EEUU luego puede seguir en el resto del mundo.

Pasó en Bolivia porque las empresas que pretendían adueñarse del agua tuvieron una gran resistencia del pueblo y tuvieron que marcharse.

En Catamarca, pasa con las mineras, que son otro gran negocio. La explotan en demasía y son casi nulas las ganancias para la población, para obras.

Fíjate que en España ya quieren cobrar por el uso de paneles solares. Son todas avivadas para que los gobiernos saquen plata. Es como el GNC que se lo colmó de impuestos. Todo eso va a parar a las manos de la política.

AUDIO CON DANIEL CUCCARO

