Los concejales de Juntos por el Cambio donaran el 25% de sus Dietas

En la tarde de ayer, todos los concejales de Juntos por el Cambio informaron que han decidido aportar el 25% de su Dieta por los próximos 90 días. Ante tal hecho, Ernesto Varela se comunicó con Federico “Luky” Alejandro, quien contó cómo nació esta iniciativa y de qué consta.

Además del aporte que harán, los ediles invitan al resto de los concejales a acompañar la iniciativa, al igual que al Intendente, los Secretarios, Sub Secretarios, Asesores y Directores de la planta política municipal. “Tiene que ver con todo esto que está ocurriendo, que tiene en vilo a toda la comunidad a nivel mundial. La sociedad necesita un gesto de la parte política. Estuvimos todos de acuerdo en llevar a cabo esta reducción del 25% de nuestra dieta para que se utilice para ayudar a los sectores que no fueron alcanzados por las medidas del gobierno Nacional, Provincial y Municipal”, destacó el concejal.

Aparte contaron que hoy entregaran el Proyecto de resolución “donde le solicitamos al intendente que cree el fondo de emergencia social municipal y que sea con los aportes de la dirigencia política. Siempre hablamos de la planta política porque hay otros directores que son por carrera y no por planta política. Igual no es una obligación, es una invitación a que lo hagan porque nos parece una buena idea”, reflexionó Luky. “Hay muchos comerciantes y trabajadores independientes que la están pasando mal desde el punto de vista económico. Y también pedimos que por 60 días se suspendan las tasas municipales, no es una gran ayuda pero es algo”, agregó.

Finalmente remarcó que se está un gran esfuerzo y un enorme trabajo por parte del gobierno, el sistema de seguridad y salud. “El Estado tiene que hacer un gran esfuerzo, sobretodo en épocas de crisis”, concluyó.