«Los que en su momento protestaron, hoy se llaman a silencio»

Ayer, dentro de los temas tratados en la Sesión Ordinaria, se presentó el repudio por la suspensión de la movilidad jubilatoria, el cual no fue aprobado por mayoría. Valentín Gennuso, concejal de Juntos por el Cambio –Bloque que presentó el expediente- se expresó ante esto y otros temas que le preocupan dentro de nuestra ciudad.

Sobre el repudio que presentaron ayer, junto a los demás concejales que lo acompañan en el bloque, indicó “es a la suspensión de movilidad jubilatoria que se dio el 18 de junio, donde el presidente firmo un decreto extendiéndola, algo que regía desde diciembre. Es una mala noticia porque seguimos sin garantizarles la previsibilidad en cuanto al aumento a los jubilados. O sea, siguen sin saber cuándo es el aumento, cuánto es y si se da”. De la misma manera, explicó “lo de Boudou pasa porque a los Jubilados les están pagando chauchas y, en un momento complejo, un funcionario condenado va a contar con una pensión vitalicia que ronda en los 350 mil pesos. Suena absurdo y es un mensaje totalmente equivocado de cara a la sociedad. Nos da vergüenza. Esto es una burla total a los jubilados. El gobierno les va a dar aumentos cuando y de cuanto quiere. No es un buen mensaje”. Asimismo agregó “todos los que en su momento protestaron fuertemente, hoy se llaman a silencio y eso nos hace mucho ruido. Hoy los jubilados son una variable más de ajuste y eso es lamentable”.

Por otra parte, se refirió a la información que comenzó a circular semanas atrás, donde se investiga la posibilidad de que el gobierno de Mauricio Macri persiguiera y escuchara a dirigentes políticos, sindicales y empresariales. “Repudio totalmente cualquier práctica de este tipo si es que existieron. Eso independientemente del funcionario”, declaró el concejal.

También hizo referencia a la realidad dentro de nuestra ciudad y en especial de nuestro Hospital. “Tenemos un hospital provincial, nos preocupa pero no le podemos escapar a la posibilidad de que lleguen contagiados por Covid-19. Hoy el Director del Hospital no tiene las facultades para negarse de que lleguen pacientes de otras ciudades (…) lo que sí nos preocupa, es que se quiere firmar un convenio donde se recibirían en la ciudad, pacientes con Covid leves, para que estén en centros de aislamiento; no en Terapia Intensiva”, sostuvo y agregó “el intendente de Tandil y Saladillo ya dijeron que ellos no van a firmar ese convenio. Creemos que el mismo ya puede estar firmado acá porque el Intendente hace poco firmo un convenio provincial, del cual no sabemos muchos detalles. Si el convenio se firma, se pagaría a la ciudad $2000 por día. Pero queremos saber de qué trata ese decreto, porque es una situación muy sensible y compleja. Si esto se complica, todo se puede complicar gravemente”, concluyó Valentín.