Los reyes magos recorrerán las calles con protocolo, conocé el circuito

Este es el circuito que harán Los Reyes MAGOS de LA PARROQUIA.

Sera RECORRIDO sin POSTA para PREVENIR concentraciones … Miércoles 06/01, la salida sera desde la Parrogquia a las 18 hs. – Salida por Rivadavia hasta C. Marquez. C. Marquez hasta Gral. Paz. Gral. Paz Hasta San Jorge. San Jorge hasta Harosteguy. Harosteguy hasta C. Márquez. C. Marquez hasta Bdo. Irigoyen. Bdo. Irigoyen hasta hasta San Luis. San Luis a Pellegrini. Pellegrini hasta Sta. Marina. Sta. Marina hasta Bdo. Irigoyen. ( Cap. San Cayetano) Bdo. Irigoyen hasta C. Marquez. C. Marquez hasta Mar del Plata. Mar del Plata hasta Pileta los Olivos. Pileta los Olivos hasta Los Reseros. Los Reseros hasta Avellaneda . Avellaneda hasta 17 de Octubre. 17 de octubre hasta 25 de Mayo. 25 de Mayo hasta Tucumán. Tucuman hasta Alsina. Alsina hasta 17 de Octubre. 17 de Octubre hasta Independencia. (Cap. Ntra. Sra. de Lujan) Independencia hasta Libertad. Libertad hasta Is. Malvinas. Is. Malvinas hasta Los Reseros. Los Reseros hasta A de las Casas. A de las Casas hasta Pasteur. Pasteur hasta Pellegrini. Pellegrini hasta Alsina. (H. de Niños) Alsina hasta Pellegrini. Pellegrini hasra Almada. Almada hasta Pueyrredon. Pueyrredon hasta Is. Malvinas. Is. Malvinas hasta Rivadavia. Rivadavia hasta Pasteur. Pasteur hasta Alvear. Alvear Hasta Perón Perón hasta interna San Jose. (Cap. San Jose) Intm0. San Jose hasta Ceretti. Ceretti hasta Carmen. Carmen hasta Carramasa. Carramasa hasta A. Guaresti. Guaresti i hasta Esperanza. Esperanza hasta 25 de Mayo. 25 de Mayo hasta Avda. del Oeste. Avda. del Oeste. hasta C. Marquez.. C. Marquez hasta Alvear. (Cap. Madre de Dios) Alvear hasta Alen. Alen hasta R. Vera. R. Vera hasta 25 de Mayo. 25 de May hasta Alvear. Alvear hasta San Martín. San Martín hasta la Parroquia. MISA.

