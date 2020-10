Luis D’agostino: -“Si hay que contratar enfermeras privadas, se hará.”

En la mañana de “El Periodístico”, Ernesto “Chino” Varela, tuvo una charla abierta con el Presidente de la Cooperadora del Hospital de nuestra ciudad, Luis D’agostino, citamos,

-“Estamos medios complicados en el sentido de que llego lo que se esperaba, la cantidad de contagios que hay diariamente, por suerte en su momento se veía que iba a ser para largo desde el principio de la pandemia y pudimos comprar insumos que estamos usando ahora para la protección de nuestro personal de la salud. Aunque es muy complicado que no haya contagios dentro del personal.”-

-“El Director o la Dirección del personal día a día nos preguntan si tenemos fondos para una u otra cosa y si falta algo vemos como comprarla, hasta ahora venimos muy bien, tenemos fondos, hay un grupo que hemos armado que ha ayudado un montón, se han conseguido muchas cosas como necesidades que aparecen a diario, porque hasta ahora las compras del principio no se volvieron a hacer. Seguimos juntando fondos porque no sabemos cuándo termina esta situación, pero dentro de todo, la cooperativa está bien plantada estamos cumpliendo con todos los requisitos.”-

Sobre los contagios del personal hospitalario:

-“Por parte del personal sabemos que hay 9 personas contagiadas, hasta el día de hoy, el director no ha dicho nada de contratar nuevas enfermeras para reemplazar a las que no están, en caso de que siga así, no sé si habrá personal de enfermería en otro lado para contratar, pero en caso de que se tenga que hacer, lo haremos, no es algo que dependa de la cooperadora, esto lo tiene que manejar el personal de salud del municipio con el Director del Hospital, lo que tendremos que hacer lo haremos.”-

Con respecto a los nombramientos que hubo en la cooperadora:

-“Los nombramientos descomprimió en un 20%, le veníamos pagando a las infectologas y a los médicos que vienen de afuera, es un valor insignificante, pero siempre surge alguna otra cosa, muchos pagos que tienen que venir de la provincia están atrasados, y el hospital necesita más que nada las casas que proveen insumos, entonces la cooperadora teniendo el dinero les paga para que no se corten los insumos, mientras tengamos el dinero, vamos a hacer lo que podamos.”-

