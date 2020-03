Mauricio Massacanne: «El miedo y la ansiedad pueden protegernos o paralizarnos»

El aislamiento social y obligatorio se amplió hasta el próximo 12 de Abril. Ante esta medida sumada a las noticias diarias con respecto a la situación de la pandemia, a muchas personas les resulta difícil estar tantos días dentro de casa. Por eso, esta mañana charlamos vía telefónica con Mauricio Massacanne, médico psiquiatra; quien habló sobre la situación y dio su mirada como profesional.

Sobre el contexto en el cual estamos viviendo, aseguró “la experiencia que hay es muy poca. Hace mucho tiempo que no se vivía este tipo de pandemias. Lo que más hay es ansiedad, algo que tenemos habitualmente y que nos ayuda a sobrevivir. Pero esta ansiedad, cuando se usa en mucha escala, provoca alteraciones. Es normal que tengamos miedo y ansiedad, algo que puede protegernos o paralizarnos”.

“En esta sociedad tan inquieta, esto nos lleva a poner una pausa. Y no porque queremos sino porque nos obligan. Tenemos que ver esto no como un encierro, sino como algo que nos permite cuidarnos”, remarcó el doctor.

Por otra parte, sobre las distracciones que pueden tener las personas o las medidas que pueden llevar a cabo para afrontar la situación de una mejor manera, indicó “es muy particular y depende mucho de cada uno. Algunos, los que tienen un hobby, están más acostumbrados a sobrellevar esto. En cambio, al que no está acostumbrado a eso, el que no tiene nada que hacer, quizás haga algunas cosas unos días y no lo sostiene más. Por ejemplo quienes leen, o hacen manualidades o gimnasia en la casa. Cada uno tiene que implementar sus hobbys. La dificultad es para quien no tiene nada que hacer. Y nos encontramos en una sociedad de consumo donde queremos todo ya. Es un tema muy individual”.

Con respecto a la comunicación, también manifestó “hoy los aparatos electrónicos ayudan. Lo que antes se criticaba, hoy en estos días es la salvación. Hace años atrás yo criticaba las horas en que los chicos pasaban frente a una computadora o celular, hoy es lo más conveniente”. Y recomendó “tampoco tenemos que estar todo el día frente a los noticieros, porque eso genera más ansiedad y miedo”.

El médico aprovechó la ocasión para expresar que apoya la actitud del gobierno. “Creo que nos lleva a ganar tiempo, algo que en otros países no se hizo y estamos viendo las consecuencias”, declaró.

Finalmente, dejo un consejo a la sociedad en general. “Lo ideal es no salir de la casa, acatar las medidas para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Pero esto tiene fecha de vencimiento, no es para siempre. Tenemos que tener esperanza. Esto es un cambio para la sociedad toda, esperamos que este cambio sirva”, concluyó Mauricio.