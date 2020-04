«No esperemos a que haya un caso confirmado, cuidémonos desde ahora»

Así lo indicó el Secretario de Salud, médico Juan Tibiletti. En la entrevista que mantuvo con Marcelo Núñez, hizo referencia al plan de vacunación antigripal, al aislamiento a nivel local y la situación del covid-19 en Las Flores.

“Estamos en un momento de cobros entonces se ve más circulación de gente. La realidad es que hay que tomar consciencia, el aislamiento es obligatorio. El único que tiene que salir es quien esta exceptuado por su trabajo”, remarcó el profesional.

Reflexionando sobre el mismo tema, declaró “hay gente que entra muchas veces a un supermercado. Eso hay que cambiarlo. Es necesario que la gente vaya una sola vez por día y si pueden que compren para varios días para evitar la aglomeración”.

En cuanto a la situación actual de Las Flores, sostuvo “Vamos bien. Algunas ciudades vecinas tienen casos sospechosos y comprobados. En esos casos hay que manejarse con los protocolos (…) al no tener síntomas, no se puede hacer un análisis de coronavirus. Es algo bueno que hasta el momento no haya síntomas en la ciudad, pero no quiere decir que el virus no llegue. Sería imposible que no haya ningún caso. La idea es que cuando haya, se aislé a esa persona. Esa es la medida que hay que tomar”.

También comentó “estamos en un momento donde hay mucha influenza, que tiene síntomas similares al covid-19. Es muy difícil diferenciarlos, por eso se mantiene en cuarentena a quienes vinieron de lugares de riesgo”. Anunció de manera continua que mientras más avancen los días y mientras el virus circula por otras provincias, los lugares o “zonas de riesgo” se extenderán a las mismas, dentro de nuestro país.

“Cuando se diga que hay un caso confirmado la gente no saldrá más. Y no podemos esperar eso. No podemos esperar la mala noticia. No pedimos el aislamiento por malos, es la única manera científicamente comprobada, de disminuir la circulación del virus”, remarcó Tibiletti.