Noche cuartetera en Las Flores: Sabroso hizo bailar al polideportivo de Ferro

El «Capo» de Córdoba actuó por primera vez este sábado en nuestra ciudad. Poco más de 1.500 personas -además de florenses llegaron «sabroseros» de Gral. Belgrano, Azul, Olavarría y Chivilcoy, entre otras ciudades- se dieron cita en el estadio de Ferro para ver en vivo a una de las bandas más reconocidas del cuarteto cordobés. Liderado por Wally Mercado -único sobreviviente de la formación inicial creada por ex miembros de La Barra, otra legendaria banda cuartetera-, Sabroso desplegó toda su jerarquía musical sobre el escenario en una noche templada y agradable. Desde hace un tiempo, Mercado volvió a estar acompañado en el escenario. Hay dos cantantes jóvenes que lo secundan: Ever Gonzalo Zaisquievis (30) de Santa Fe, y Ramiro Luna (26), de Río Cuarto. Los tres mostraron versatilidad y gran manejo del escenario turnándose a la hora de ser la voz principal. Pero si hay algo claro es que Mercado es el «capitán» y «alma máter» del equipo y sus laderos lo saben. Es que el ex La Barra mantiene su gran caudal de voz que le permite tener un gran talento para cantar. Tal cual lo habían anunciado, fueron tres shows de 45 minutos cada uno donde recorrieron los temas más conocidos de sus 18 años de trayectoria musical para el deleite de un público que vivió una noche bien cuartetera. (Por Marcelo Núñez)