Olavarria: Con 104 casos positivos pasa a fase 3

En una nueva conferencia de prensa realizada en la noche de ayer, el Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, señaló que la ciudad pasará a la Fase 3 de la pandemia, tras casi 10 días de Fase 1. Señalaron que hay “circulación en conglomerado” y además confirmaron 5 nuevos casos de coronavirus en la ciudad.

“Hace 7 días a causa de un importante brote de COVID-19 volvimos a Fase 1 del aislamiento” comenzó el Intendente en la presentación. “Fue una noticia negativa porque pensábamos salir en vez de encerrarnos más”. Y volvió a apuntar contra las reuniones y encuentros sociales. “El mal accionar de algunos nos perjudicó a todos”.

Indicó que esperaron estos días para ver cómo evolucionaba el nivel de contagio, y resaltó el Plan Detectar en coordinación con la Región Sanitaria IX: “Hasta ahora, todas las muestras procesadas fueron negativas”.

En este sentido, de las muestras analizadas en la jornada señalaron que hubo 5 casos positivos y 64 casos negativos. Tras ello, dejó un análisis acerca de los casos activos: “de los 99 activos, 82 son menores de 60 años, 9 se encuentran internados, 2 en terapia intensiva, y 90 en internación domiciliaria. Además, 70 son asintomáticos”.

Confirmó que el pase de Fase 1 a Fase 3 “implica volver a abrir comercios por delivery, permitir trabajo de peluquerías, corralones, mañana (por este lunes) vamos a comunicar detalladamente las actividades exceptuadas y cuales no. Es una buena noticia para todos”.

Tras confirmar este punto, dedicó un párrafo a la responsabilidad ciudadana: “En este mismo lugar comunicaba palabras similares y el resultado no fue bueno. Y lo voy a reiterar, lo que abunda no daña: pasar a la Fase 3 no es volver a los asados, los encuentros, los cumpleaños. No significa charlar con el vecino y compartir el mate, ni salir al parque con un amigo”.

Fuente: Infoeme