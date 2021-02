Oscar Mussachio: “Lo importante será cuidar al alumno y docente”

El Pte. del consejo escolar estuvo en el periodístico, y a horas del retorno a clases, expuso realidades que reclama la gente, y soluciones que dentro de lo posible, se han dado. Mussachio que termina su mandato este año y fue reelegido como Pte. Del consejo luego que su partido perdiera en el 2019, expresó como comenzaron muchas escuelas de varios niveles y que por esto, hay que reinvertir mucho.

“Un ejemplo es la escuela secundaria 1, son dos casas unidas, no se han hecho a lo largo de estos años la infraestructura necesaria para transformarla en un verdadero establecimiento educativo. Otra es la Escuela 4, el Cpt de Rosas preparado en la estación pero no tienen un edificio propio como escuela, como varios jardines que no fueron construidos como tal. A pesar de la pandemia hubo 10 o 12 millones de pesos en materia de inversión. Estamos haciendo lo mismo con menos personal, son problemáticas que han ido sucediendo y que hay que enfrentar. El 2019 se invirtió más de 34 millones de pesos. Hoy hay escuelas rurales con pantallas solares. Se hizo mucho pero no todo se ve y no todos saben…” por otro lado agregaba, “El año pasado pedimos que baje un arquitecto para ver si puede crear a nivel construcción para que la escuela sea accesible de acuerdo a la matrícula. La Secretaria de Educación tuvo reuniones con el municipio con el fin de buscar terrenos para estas dos instituciones…” con respecto a la elección de la escuela 21 como centro vacunatorio, expresó: “Se eligió la escuela 21 porque está ubicado en una zona céntrica, por el SUM, tiene una buena entrada y salida con áreas de circulación y ventilación. Nosotros le ofrecemos la escuela al ministerio de salud. La provincia decide tomar la Esc 21 como Centro Vacunatorio. En principio este préstamos era por el mes de febrero y ahora seguirá por un mes más. La Esc 21 -que hoy tiene 90 alumnos- ya ahora funciona en la Escuela de Estética. Es una escuela que necesita mucha atención porque pasaron directores que hicieron mucho. Es como la Escuela Agraria que tiene una infraestructura impresionante para la matrícula que tiene…” sobre la escuela Nº 1 , dijo: “La Esc 1 se ha mantenido pese a ser una escuela de muchos años. Esa escuela tiene dos secciones por grado y por la noche está FINES…” sobre la Escuela Normal… “El gas en la Normal ya funciona normalmente, probando todos los equipos de calefacción, se hicieron arreglos de filtraciones. Ahora hay que ir por la red de agua y los baños que tienen deficiencias a pesar que siempre están limpios. El municipio está realizando el plan para remodelar todos los baños. La refacción de cocina se hizo con la instalación de una cocina industrial. Se daba una colación pero con la pandemia se han hecho bolsones de alimentos, hoy entregamos casi 2500 bolsones. Se hicieron los pedidos a provincia que la familia que necesitar un bolsón, el Concejo le entregará uno pese a que los chicos no concurrían… “ sobre el inició y la adecuación de los mismos en tiempos de pandemia.. “La provincia creó el Plan Jurisdiccional para todas las escuelas. Cada director lo adaptará a su escuela. El alumno no podrá estar más de 90 minutos. Irán por grupos .. Cada escuela arma su programa según las instalaciones y lo que recibimos de los directores, Depende la capacidad edilicia y matrícula que tenga. Estamos entregando material de higiene como alcohol en gel, mascarillas, baldes, lavandina. El trabajo va a ser muchísimo. Es una nueva experiencia. Lo importante es cuidar al alumno y que reciba la enseñanza que recibe. Las Escuelas rurales tendrán todos los días clases con pocos chicos y no tendrán problemas de ventilación hasta que llegue el frío. A medida que pasen los días se va a ir acomodando la situación. Ahora todas las escuelas tendrán un auxiliar para que las escuelas estén mantenidas. Saldrán 40 cargos nuevos para auxiliares entre titulares y suplencias hasta el 30 de junio…” sobre la conectividad en tiempos de pandemia, expresó: “El Consejo nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer porque la exigencia siempre es mucha. La parte conectividad sigue siendo una deuda pendiente en la educación para que todos tengan acceso…”

ENTREVISTA COMPLETA

