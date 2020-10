P. Chervero: La idea es generar puestos de trabajo

La idea es generar puestos de trabajo en Las Flores, las intenciones son positivas, comenzaba el diciendo el gerente de la Cooperativa de Electricidad Pedro Chervero ante la falta de conexionado a la red que tiene la empresa ex GGM, y que mantiene a 30 operarios en vilo.

Más adelante comentaba que, “estamos cada vez más cerca, pero desde febrero que comenzaron a trabajar, no se presento ninguna persona facultada para solicitar la energía, ante la solicitud de la empresa necesita una autorización de GGM, hay ciertos requisitos que se le piden a cualquier asociado, la cooperativa es una empresa seria y tenemos que tomar todo con responsabilidad, no puede ser que a un vecino se le corte la energía porque debe 3 facturas, tenemos que tener cierto grado de responsabilidad porque tenemos que medir a todos con la misma vara, hay que ser equitativos, pero hace falta una sola persona con el poder y la firma de un convenio, con esas condiciones técnicamente ya podemos conectar, nosotros desde la cooperativa, debemos cuidar los intereses de los asociados, es mi responsabilidad, no podemos conectar a alguien que no presenta la documentación mínima, esto no es un almacén, es una empresa seria, tenemos que velar para mantener los estándares y las conexiones que se merecen, pienso que vamos a ir avanzando en esta conexión, lo económico ya está resuelto, ya que parte de la deuda está por concurso y se verificó, y lo post concursal es lo que se pagaría , en ese sentido se va a llegar a un buen puerto y se va a avanzar. Lo que solicita la cooperativa es la firma de un convenio, no es tan complicado, los abogados se tienen que poner de acuerdo y listo, el convenio se firma acá en Las Flores

Comparte esto: Tweet