PAMI autoriza a Optica Giavino.

Charlamos con el titular de Óptica Giavino, Daniel Giavino, sobre su nueva autorización de PAMI.

«Hace dos meses por unos cambios que hubo en los cambios de autorización de gestación tuvo que dejar de autorizar las prestaciones de anteojos para que fuesen realizadas en las ópticas directamente. Ahí entre medio hubo alguna falta de haber pulido el sistema antes entonces las ópticas no teníamos las herramientas para autorizar todavía, pero de a poco se fueron haciendo las prestaciones y ayer nos encontramos con la grata noticia de que nos habilitaron a nosotros Óptica Giavino para hacer las autorización de las prestaciones de los anteojos. La gente puede pasar con la reserva, el carnet de PAMI y el documento así es mucho mas directo.»

Ademas también hablamos sobre los cuidados que hay que tener con el sol:

«En los últimos años se está viendo un problema muy grande con el sol, al haber el famoso agujero de ozono que se va agrandando cada vez más, los rayos solares, la luz ultravioleta no se está filtrando como corresponde, entonces como el sol nos hace mal a la piel, también nos hace mal a los ojos, y estos al ser más sensibles la única manera de protegerlos es usar un buen par de anteojos para sol. Las personas que no se están protegiendo como a corresponde ya están teniendo problemas irreversibles o los van a ir teniendo a medida que pase el tiempo. Hay que cuidar a los chicos adolescentes que todavía tienen el cristalino en desarrollo.»

«Es irreversible el daño que ocasiona el sol en los ojos, como cataratas, etc. Para elegir los lentes adecuados hay que tener en cuenta varias cosas, comprarlos en establecimientos aptos como son las ópticas, y no en tiendas, farmacias, o Shopping. En esos lugares los anteojos no tienen buen filtro y la gente sin saber los compra porque los ve mas barato y ahí es donde no tiene los filtros adecuados.»

«Los anteojos más adecuados para protegerse de la radiación ultravioleta son los que tienen tecnología polaroid, son los que sacan todos los reflejos, del agua, vidrios, etc.»

«Cuando la persona viene le preguntamos para que quiere usar los anteojos, si es para la ruta, actividad diaria, y empezamos a probarle y ver el modelo adecuado para cada persona, le mostramos cómo funciona.»