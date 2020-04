Particular sesión del Concejo Deliberante

Ayer por la mañana se realizó una Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante. Con todas las medidas de prevención, los ediles trataron temas de gran relevancia para la ciudad. Fabian Blanstein, presidente del H.C.D. contó hoy cómo fue la sesión.

“Estuvimos en una edición inédita, con barbijos y distanciados. Pero agradezco el compromiso de todos los concejales ya que la sesión se pudo realizar y dimos tratamiento a varios proyectos y despachos de comisión”, manifestó Blanstein informando que también se conformaron las dos comisiones que no estaban funcionando –legislación e interpretación del presupuesto y de obras públicas, cultura, educación y salud-.

“Han venido varios funcionarios de las distintas áreas del municipio y lógicamente, en un ida y vuelta, hubo distintas sugerencias para poder afrontar esta emergencia. El Ejecutivo, a través de la Secretaria de Economía y Finanzas, pidió que se eximieran las cuotas 2 y 3 de la tasa de Seguridad e Higiene a comercios que no están exceptuados”, explicó. “Miramos mucho lo que pasa en nuestra ciudad, en los comercios que no pueden trabajar. De ahí que vamos buscando algunas alternativas; esto no es una solución pero queremos acercarnos de alguna manera”, remarcó a continuación.

Aparte, indicó que “la idea es seguir reuniéndonos, principalmente para estar informados”. El presidente del concejo contó también que la semana que viene charlaran con los referentes de la Cooperativa Eléctrica.

Por último dio su opinión sobre el sanatorio, lugar al que fue junto al intendente y demás funcionarios municipales. “Es fuerte encontrarse con el lugar en esas condiciones. Creo que todos hemos pasado por el sanatorio en algún momento. Pero, al igual que la ex fabrica Cattorini, se va a recuperar, en este caso para la salud. Va a estar en condiciones, pero ojala no lo usemos”, concluyó.