«Podemos afirmar que el virus no circula en la ciudad»

Así lo confirmó el Secretario de Salud, Juan Tibiletti; luego de casi una semana de que apareció el primer caso positivo de coronavirus en Las Flores. En la nota que mantuvo esta mañana con FM Alpha, dio detalles de cómo se encuentra nuestra ciudad en esta etapa de la fase 5.

La primera pregunta se refirió al estado de salud del policía contagiado de Covid-19. “Esta cada vez mejor. Ya no tiene síntomas, sólo la falta de gusto y olfato; pero está muy bien”, declaró para agregar a continuación “frenamos las actividades que habíamos habilitado ya que alguno de sus contactos había hecho esas actividades, pero al no haber riesgo de contagio, las retomamos”.

“Por lo pronto podemos afirmar que el virus no circula en la ciudad”, destacó el médico.

También indicó que “el teléfono suena todos los días, todo el día; porque hay muchas preguntas donde, la gente que llega de afuera, nos manda para saber cómo se aísla, si es él o toda la familia; cómo traen la mercadería y demás. Yo veo la cantidad de gente que entra y la verdad prefiero que el teléfono suene a que no lo haga. Eso demuestra lo preocupada y responsable que esta la gente”.

Pensando en la apertura de restaurantes, el Secretario sostuvo “el riesgo es mayor en los lugares cerrados. Allí es donde más contagios puede haber; si hubiese sido en otra época le diríamos a los restaurantes que saquen las mesas afuera, pero ahora no se puede. Así que estamos hablando con los comerciantes de ese rubro”. También respondió sobre por qué no se habilita la pesca, algo muy requerido por quienes practican el deporte. “Le estamos dando prioridad absoluta a todas las personas que están pasando por una situación económica difícil. Nos importa cuidar la salud y habilitar actividades comerciales. En Las Flores no hay nadie que viva de la pesca. Estamos limitando la pesca por ahora porque es por fuera de la ciudad; tendrían que entrar y salir constantemente de los accesos y el control es muy difícil”, remarcó.

Por último, Juan Tibiletti aseveró “Nos importa mucho mantener la fase 4 o 5, que es donde las actividades económicas y recreativas se permiten. Si entran más casos seguidos, se perderá la libertad que conseguimos”.