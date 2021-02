Policiales: aprehendido por quebrantar medida de acercamiento

Personal policial ésta, en el transcurso del fin de semana (jueves 28 de Enero al Lunes 01 de Febrero), Fecha 31/01, se aprehendió a una persona género masculina, mayor de edad, domiciliado en este medio, quien quebrando medida cautelar de restricción de acercamiento y perimetral en el marco de la Ley 12569. Se labran actuaciones prevenciones caratuladas DESOBEDIENCIA IN FRAGANTI DELITO, con intervención Ayudantía Fiscal Las Flores. Fecha 30/01, a un vecino de esta ciudad se lo infraccionó por el Articulo 205 y 239 del Código Penal, al mismo tiempo que se lo infraccionó por la ordenanza municipal 3258/20, y se lo infraccionó por la Ley Nacional de Transito 24.449, procediéndose al secuestro de un moto vehículo, por carecer de documentación de rigor, y falta de chapa patente, y espejos retrovisores, y se procedió a la DETENCION de dos ciudadanos de esta ciudad por INFRACCION ARTICULOS 72 Y 74 INC. “A” LEY 8031/73, y al mismo tiempo se los infraccionó por el ARTICULO 205 Y 239 del Código Penal, y ordenanza municipal 3258/20. – Fecha 31/01, a 3 vecinos de esta ciudad se los infraccionó por el Articulo 205 y 239 del Código Penal, y ordenanza municipal 3258/20, y se infraccionó a una persona vecino de esta ciudad por el articulo 205 y 239 del Código Penal.- – Fecha 31/01, se procedió detención de ciudadano de sexo masculino, mayor de edad por Infracción Artículos 72 y 74 Inc. “A”, Ley 8031/73, y se lo infracción por la Ley de Transito Nacional 24449, secuestrándose su vehículo por conducir en estado de ebriedad, realizando maniobras peligrosas, y carecía de comprobante de seguro obligatorio.-

Fuente: Jefatura Policía Seguridad Comunal Las Flores

