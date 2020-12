Ruta 3: tránsito sostenido durante el fin de semana extra largo

En diálogo con FM Alpha, el Jefe del Destacamento de Seguridad Vial Las Flores, Of. Fernando Yuge, manifestó este miércoles que «hubo un movimiento importante en la ruta 3 a la altura de nuestra ciudad, principalmente el día viernes por la tarde y ayer martes por la tarde. Es decir en el ingreso y egreso de los turistas. Afortunadamente, no se registraron incidentes. Con respecto al tránsito pesado recién hoy se puede ver mayor circulación». Yuge indicó que «pudimos montar dos operativos con móviles y personal pese a que desde el 1 de diciembre contamos con menos efectivo por el inicio del Operativo Sol. En dichos controles se verificó la documentación necesaria para circular, entre ellas el certificado obligatorio que exige el Ministerio por la pandemia del Covid-19». Finalmente, Yuge agregó que «aún no se ve el tránsito de ómnibus de larga distancia. No tenemos mucha información al respecto pero suponemos que ese servicio se reestablecerá en pocos días más».

