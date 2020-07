Se viene una charla sobre la salida de la pospandemia en clave de economía social

El próximo miércoles 5 de agosto, a las 18.30 horas se realizara una charla gratuita por Zoom sobre la salida de la pospandemia en clave de economía social. En la primera edición de esta jornada, Miguel Olaviaga, Titular Del Grupo Mutual Cooperativo Gesta; Elbio Laucirica, Consejero De Coninagro, del INTA e integrante del Consejo Cooperativo de la Provincia de Bs As.; Ángel Etcharren, Vicepresidente de Fedecoba, Secretario de Conaice e integrante del Consejo Cooperativo De La Prov. De Bs As.; expondrán sobre el caso de las mutuales y las cooperativas eléctricas y agropecuarias. El moderador de la charla será el Contador Mario Elgue, Ex Presidente del Inaes y del Ipac. Para comentar sobre esta importante e interesante iniciativa y ver su mirada ante esta realidad económica, charlamos con él en la mañana de Alpha.

“Hemos decidido empezar un ciclo de charlas y debates por Zoom, porque paradójicamente, la economía social se ha mostrado más sensible y adaptable ante toda esta pandemia. Las cooperativas se han reconvertido, la economía social son mucho más sensibles que otros grupos empresarios, sin desmedro de ellos”, relató el Contador.

De manera continua, agregó “Se viene otro mundo, otra economía. Cuando se anuncia que se achata la curva, vuelve a crecer. Nadie sabe como es el brote y rebrote del covid. Es interesante charlar sobre lo que está pasando y avizorar la salida de esto”. “Hoy hay inexistencia de un plan económico social que prevea como salir de esta situación. Hay una pandemia de salud y una de crisis económica”, remarcó el profesional.

Además, remarcó que “Estamos mal desde el 2011. Argentina tiene 24 años de caída del PBI. Nuestro producto bruto bien cayendo desde hace 24 años”. “El país no puede sostener tanto. La pandemia permitió que surgiera y creciera el emprendedorismo”, destacó Mario quien además advirtió “El gobierno nacional no parece estar pensando en lo que se viene. Me parece nocivo que el Presidente de la Nación haya dicho que él no cree en los planes”.

Como los cupos a la charla son limitados, se debe confirmar asistencia a info@fundacioncieso.org.ar para enviarles el ID de la reunión.