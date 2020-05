Sebastian Guillen: «Me causa tristeza la liberación de los presos»

Hoy nos comunicamos con el Comisario Sebastián Guillen. Quien además de contar cómo vienen realizando sus tareas opinó sobre la liberación de presos, un hecho que, según varias encuestas, tiene un masivo rechazo dentro de la sociedad.

Para conocer mejor el trabajo de sus efectivos, quienes cumplen dos roles: el de estar en los accesos a la ciudad y recorrer el interior de la misma, indicó “hay protocolos de seguridad. En las mesas de crisis se juntan y hacen un planteo de trabajo para ver qué necesita la provincia de Buenos Aires en sí. En localidades chicas como la nuestra queda a criterio del intendente. Nosotros tenemos una capacidad operativa donde podemos cubrir las dos tareas”.

En cuanto a la decisión de liberar o mejor dicho, dar prisión domiciliaria, a presos de las cárceles argentinas, para que los detenidos no se contagien masivamente de coronavirus, manifestó “esto no me da ira, ni bronca. No estoy enojado porque tengo una función que seguiré cumpliendo hasta el último día que me jubile. Sí siento tristeza, pero no por mí, sino por la sociedad en sí y por mi personal, por lo que luchan cada día para que alguien quede detenido por el delito que cometió”.