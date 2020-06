Sergio Berni: “No tengo nada de apoyo del gobierno nacional»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no tiene pelos en la lengua y en plena lucha contra la pandemia de coronavirus suele romper los estándares de la corrección política.

Recientemente, el funcionario de la provincia de Buenos Aires insistió en que el poder del espacio oficialista lo tiene Cristina Kirchner y cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta por la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, mientras se registra mayor número de casos de COVID-19.

Ahora apuntó contra su mismo espacio y realizó una acusación que trasciende la esfera política e impacta directamente en la órbita institucional. Aseguró que el gobierno nacional no colabora en la pelea contra la inseguridad y no asiste a al distrito con los recursos necesarios: “Estamos solos”.

“¿Consigue apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación?, preguntó Luis Novaresio en el programa Animales Sueltos. “Nada”, contestó Berni.

– Reformulo la pregunta: Si le pide a (Sabina) Frederic que lo asista frente a esta crisis, ¿Lo asiste?

– Vuelvo a repetir: nada.

– ¿Y cómo puede ser? Son del mismo partido, de la misma coalición.

– No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del gobierno nacional de asistir a una provincia que está en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el gobierno nacional no lo asiste.

Fuente: Infobae