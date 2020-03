SUTEBA Multicolor: Paro docente y marcha desde el Congreso

Fulvia Condori referente local de SUTEBA Multicolor estuvo en diálogo con Ernesto Varela en un día donde se anunció el comienzo de clases en la mayoría de las escuelas a nivel nacional, provincial y local.

Desde el gremio desmintieron al presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Educación Trotta, señalando que «este lunes no comenzarán las clases en la mayoría del país. Hay paros y movilizaciones en 12 provincias y protestas en otras 2. Paramos en rechazo al feroz ajuste en los salarios docentes. Y al congelamiento del presupuesto, al sostener los recortes que hizo el macrismo”. La profesora Fulvia Condori, ante esto, sostuvo «es el gobierno el que frena la posibilidad de tener un sueldo que se acerque a lo que esperamos. El costo de la canasta familiar es lo que marca la conversación». «SUTEBA Multicolor se expresa con una medida de fuerza; Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Chaco, Formosa, Misiones, Neuquén, Chubut y Santa Fe van al paro el día de hoy. Es decir que no sólo hay un mapa de los sindicatos dirigidos en la provincia de Buenos Aires o C.A.B.A. sino que también en el resto del país. Es una situación que está siendo arrastrada y hay una emergencia educativa donde las medidas y los anuncios no están siendo acompañadas», declaró.

Explicando la medida de fuerza, sostuvo «hoy se hace una marcha y mañana una nueva asamblea que determinará cómo seguir ya que el plan de lucha ha sido votado en vista de la conmemoración del próximo 8 de marzo, con un paro de mujeres (…) la docencia tiene que estar informada respecto a lo que ha sido esta levantada de mano de parte de la seccional Celeste que acompaña al gobierno y no acompaña a la familia docente y mucho menos a la escuela pública».