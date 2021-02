Tibiletti: «Correspondía vacunar a Gelené y Blanstein»

El secretario de salud habló esta mañana en “El Periodístico” por la 91.5. Confirmó la llegada de las nuevas vacunas Covi-Shield de Astrazeneca para continuar con la campaña de vacunación a adultos mayores y al personal docente, en vista al comienzo de clases previsto para el próximo lunes 1 de marzo…»

«Es la primera partida que llega de este laboratorio, son 500 dosis para vacunar en estos días. La diferencia es la posibilidad de guardarla sin necesidad de que permanezca en un freezer. Afuera de la heladera puede estar hasta seis horas. Hay que armar grupos para proceder a la vacunación. Te da la posibilidad de vacunar a la gente en la casa, aquellos que no se puedan mover. Se van a llamar de a 10. En realidad los turnos se asignan a 15 personas por hora. Es una logística difícil de ordenar pero lo bueno es que no hay que estar con tanto ojo en el freezer controlando la temperatura..En este momento las 500 dosis están destinadas más al personal docente en actividad. Así podrán estar más protegidos y comenzar con el ciclo lectivo. El personal de seguridad aún no tiene definido la fecha de su vacunación, pero seria la etapa siguiente. Estamos a la espera de cuántas vacunas van a venir para comenzar con el proceso. Por el momento seguimos con la campaña para adultos mayores. Nosotros no podemos manejar los turnos, eso lo hace Provincia…» considerando que al principio mayormente la sociedad se resistía a vacunarse, y hoy pasa lo contrario, respondia: «Cuando empezó todo, y que se supo que la vacuna no iba a tener efectos adversos el criterio cambió. Al principio había inseguridad hasta en el personal de salud que fueron los primeros en vacunarse. Es como todo, cuando hay una manija que habla de una vacuna insegura pero eso es tirar algo al aire o publicar algo que es muy difícil de sacar. Pero ahora todos quieren vacunarse…» ante los hechos de publico conocimiento, le pedimos una reflexión sobre lo sucedido en en Ministerio de Salud a nivel nacional…»Yo no puedo estar en la piel de cada ministro o funcionario. La orden era vacunar a todas las personas con turno. Completamos los turnos ausentes con personal de salud…vacunar a escondidas no está bien. Hay mucha sensibilidad con el tema de las vacunas. Hay que tratar que circulen las vacunas porque hay una necesidad. Siempre hay que respetar las edades y la prioridad…» sobre la vacunación a Gelené y Blanstein, dijo : «Correspondía vacunar a Gelené y Blanstein. Eso fue una orden de provincia. Todos los intendentes debían recibir la vacuna. Está bien porque creo que la máxima autoridad de la ciudad deben estar protegidos. El resto de los funcionarios deberán saber cómo cuidarse para no contagiarse..» Sobre la situación epidemiológica, con 17 casos, dijo que pensémoslo como un amor de verano. Cuando tenemos muy pocos casos activos nos da tranquilidad. Siempre pensemos que no se trata de 17 personas con covid, se entiende que hay que multiplicarlo por 5. Hay personas que no la detectan por ser asintomáticos o se guardó. O hay gente que dice “no, es un resfrío” y va a trabajar y distribuye el virus. El riesgo siempre está, y más en una ciudad más chica se multiplica con 4. Con que uno solo de los casos haya estado en una reunión social, el riesgo de más contagios es mucho.

Para aquellos que ya se vacunaron tenemos que saber que debemos seguir cuidándonos porque podemos ser transmisores del virus. La realidad es que los jóvenes han perdido la brújula en cuanto al cuidado porque se juntan en la casa. Se logró que después de las fiestas la situación pudo bajar. La mayoría de los contagios últimos son menores de 30 o 40 años.

ENTREVISTA COMPLETA

Comparte esto: Tweet