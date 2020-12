VIDEO: Nuestra fauna tras cuatro meses de DS «Naturaleza de cerca»

DS “Naturaleza de Cerca” es un proyecto que nació en la ciudad de Las Flores, Pcia. de Bs. As. y que se dedica a la observación de la fauna autóctona, mediante videos o fotos. Quién lo creó, busca poder estar lo más cerca posible del ejemplar y observar con el mejor detalle posible. Para eso, observa los comportamientos, los lugares que frecuentan, madrigueras o nidos. Allí es donde deja una cámara y espera.

Muchas veces la suerte le juega una buena pasada y aparecen otros animales que no buscaba. TODA la fauna entra en este proyecto ya que, entre sus principales objetivos, está el de generar conciencia en la población y el de realizar un registro de cada especie. Según asegura su ideólogo, “Muchos no saben que están rodeados de tanta vida en la región donde trabaja o se sorprenden de ver desde otro punto de vista los detalles de un animal conocido”.

Como decíamos antes, toda la fauna se muestra, pero se buscan especialmente aquellos que están amenazados o que su población está decreciendo; como es el caso del Escuerzo común (Ceratophrys ornata), el Ñandú (Rhea americana), la Mulita Pampeana (Dasypus hybridus) y se sigue investigando el estado de conservación de cada especie que habite nuestro partido. De más está decir que mucha gente no está enterada de la situación de los animales nombrados.

Llega fin de año, y «DS» muestra un resumen de cuatro meses de filmaciones con parte de la fauna que se encuentra en nuestro partido de Las Flores.

El frío, el calor, la lluvia, las lejanías o el cansancio no fueron impedimento para poder tener estas tomas, las cuales valieron muchísimo la pena.

Nada de esto sería posible sin el apoyo constante de mucha gente que con sus consejos e ideas, hacen que DS”Naturaleza de cerca” crezca día a día. A ellos gracias, y gracias a los propietarios de los predios, donde nos permiten filmar. Nuestra página de facebook:https://www.facebook.com/dsnaturalezadecerca/

y en Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYak4on6_oXfsCZutZQwD8w/featured

